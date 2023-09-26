Нейропсихолог Свейнпола: больные деменцией начинают зло шутить. Коварство деменции в том, что её очень сложно заметить на ранних стадиях, когда намного больше шансов отсрочить развитие тяжёлых последствий. Однако любые малейшие отклонения в поведении человека должны насторожить, предупредил нейропсихолог Хенк Свейнпола. Один из тревожных звоночков — изменившееся чувство юмора.

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Первые признаки деменции: странный юмор

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Человек с развивающейся деменцией начинает отпускать колкие, злые и неуместные шутки, рассказал нейропсихолог. У его собеседников даже может возникнуть ощущение, что он специально хочет их обидеть.

На самом деле человек просто не понимает, что его слова задевают. Ему кажется, что он говорит вполне безобидные вещи, пояснил Свейнпола. Вместо того чтобы упрекать шутника в недостатке такта, лучше покажите его неврологу.

А может быть ровно наоборот: человек вдруг становится слишком восприимчивым к любым вашим словам и начинает подозревать, что это вы хотите его обидеть.

Болезненными для него могут стать не только ваши шутки, но и обычные вопросы и даже просто разговор — словом, любая эмоция, которую вы в нём вызовете. От этого он становится более закрытым и как будто отдаляется от вас.

Другие симптомы деменции на ранних стадиях

Перемены в общении у людей с деменцией касаются не только чувства юмора. Со временем появляются и другие тревожные звоночки:

апатия или нежелание общаться;

изменение личности и настроения (например, депрессия);

чересчур сильная эмоциональность во время разговора, отсутствие сдержанности;

навязчивое или повторяющееся поведение (например, частое бритье или собирание предметов);

необычное вербальное, физическое или сексуальное поведение.

Триггеры стоит выявить как можно раньше, посоветовал нейропсихолог. Больному будет полезно делать привычные вещи, находиться под присмотром близких и врача.

Экспресс-тесты на деменцию

Заподозрить деменцию помогает очень простое упражнение, рассказала врач томского Центра общественного здоровья и медпрофилактики Мария Матвеева. Это так называемый тест с циферблатом.

Предложите человеку, у которого подозреваете начало когнитивных нарушений, нарисовать циферблат и отметить определённое время. Если он не понимает, как это сделать, — это повод бить тревогу.

Насторожить также должны другие особенности рисунка:

неровные стрелки;

цифры снаружи, а не внутри циферблата и т. п.

Другой тест на деменцию связан с запоминанием слов.