Препараты для снижения холестерина: «за» и «против»

Еще не так давно в нашей стране статинами лечились редко. Стоили они очень дорого, и, даже если кардиологи их рекомендовали, позволить себе такую терапию могли далеко не все пенсионеры. Но времена меняются, статины не стали дешевыми, но теперь они более доступны. К тому же многим выписывают эти лекарства на льготных условиях - международные стандарты лечения постепенно внедряются и у нас. Точной статистики пока нет, но препараты становятся массовыми. Что же это за лекарства?

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Лекарства – всем и каждому

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Сейчас в Великобритании совершенно серьезно решают, назначать статины чуть ли не всем, перешагнувшим 50-летний рубеж, или продолжать их прописывать по более строгим показаниям.

Такую кашу заварили вокруг статинов ученые из Оксфорда, рекомендовав Национальной службе здравоохранения Великобритании рассмотреть возможность более широкого назначения статинов для предупреждения инфарктов и инсультов. Они предложили назначать их людям с практически здоровыми сосудами, но перешагнувшим 50-летний рубеж. Свои рекомендации ученые строят на основе серьезных исследований и обобщении данных изучения почти двухсот тысяч пациентов.

Сейчас создана специальная система оценки риска сердечнососудистых заболеваний. Врачи учитывают возраст пациента, его давление и уровень холестерина, вес, а также стиль жизни - много ли он двигается. И в соответствии с этими показателями прогнозируют вероятность развития инфаркта или инсульта в ближайшие десять лет. Этот прогноз выражается в процентах, и статины назначают всем, у кого риск развития заболеваний сердечнососудистой системы превышает 20%.

Конечно, один из главных вопросов при назначении статинов - их побочные эффекты. Представляете: практически здоровому человеку после 50-летия прописывают лекарство, которое вызывает у него серьезный побочный эффект? А такое со статинами бывает. Конечно, это личная трагедия. Но на популяционном уровне, а ученые, ратующие за более широкое применение статинов, думают именно такими категориями, они должны принести пользу.

Сахарный диабет и статины

В прошлом году американские ученые выяснили, что у женщин в возрасте, принимающих статины, риск сахарного диабета 2-го типа возрастает почти в полтора раза. И такой эффект связывают со всеми статинами, а не с каким-нибудь одним препаратом. Медики наблюдали почти 154 тысячи женщин, которым было от 50 до 79 лет (средний возраст 63 года). Исследование началось, когда диабета ни у кого не было, а статины принимали всего 7% участников. К окончанию работы диабетиками стали 10242 женщины.

Исследователи уверены, что статины эта находка не похоронит. Просто нужно назначать их не всем женщинам подряд, как это принято сегодня, а только тем, кто не может снижать холестерин диетой. И, конечно, нужно продолжение исследований, чтобы определить факторы риска диабетического развития событий.

По подсчетам английских ученых, лечение статинами всех людей старше 50 лет позволит ежегодно спасать около двух тысяч жизней и предотвратить примерно 10 тысяч сердечных приступов и инсультов.

Относится ли эта информация к мужчинам? Исследование проводили только у женщин, но сильному полу тоже нужно взять эту информацию на заметку. И еще важное замечание: если диабет уже есть, то это не является противопоказанием к назначению статинов. При этом заболевании их назначают очень часто, и они весьма эффективны.

Рейтинг препаратов

Что же это за волшебные лекарства и как они снижают холестерин?

Все статины обладают одинаковым механизмом действия. Многие думают, что они препятствуют всасыванию из кишечника холестерина, поступающего с пищей. Это не так, на усвоение этого вещества они не влияют. Статины тормозят синтез нашего собственного, эндогенного холестерина, который происходит в печени. Дело в том, что с едой мы получаем примерно 25% холестерина, содержащегося в организме, а остальные 3/4 делаем сами - с помощью печени. Вот на производство именно этого холестерина статины и влияют. И такой подход гораздо эффективнее, чем «улавливание» холестерина в кишечнике или просто снижение его потребления с пищей.

Первые статины были получены в 1970-е годы, в следующем десятилетии их стали активно продвигать для лечения, и с тех пор процесс пошел. Таких препаратов существует множество. Но серьезно изучены и широко применяются, в основном, шесть статинов.

Обратите внимание: препараты перечислены в порядке уменьшения их способности снижать холестерин в крови. При этом все они эффективны, работают хорошо, но по-разному.

Если холестерин не очень высокий, и соответственно, снижать его надо не очень сильно, подойдут препараты с более мягким действием. Если ситуация сложнее и изначально холестерин высок, то врач, скорее всего, назначит препараты розувастатина или аторвастатина. Впрочем, бывают и другие резоны в выборе того или иного препарата, и, учитывая их, врач делает свой выбор. Но подчеркнем: делать это всегда должен доктор - статины это не простые противопростудные лекарства, которые мы порой назначаем себе сами.

Позаботься о своих мышцах

При лечении статинами возможно развитие редкого, но иногда фатального состояния, называемого рабдомиолизом. Мышечные клетки разрушаются, и продукты их распада попадают в кровоток. При течении событий по самому плохому варианту у пациентов развивается почечная недостаточность.

Обычно это осложнение бывает при приеме больших доз статинов, но у одного человека из 10 тысяч это состояние возникает и при обычных дозах. Недавно ученые Оксфордского университета обнаружили, почему так бывает. В редком, но очень грозном побочном эффекте виноват ген со сложным названием SLC01B1. Он регулирует поступление препарата из крови в печень. И существует такой вариант гена, при котором этот процесс замедляется, и содержание препарата в крови оказывается опасно высоким - именно это и вызывает повреждение мышц.