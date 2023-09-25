Признаки Альцгеймера – симптомы, диагностика и методы лечения

Возрастные изменения в организме зачастую оказывают негативное влияние на состояние здоровья человека. Иногда тот или иной недуг имеет прогрессирующее проявление.

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Одним из примеров подобного явления выступает нейродегенеративное заболевание, которое влияет на когнитивные функции и память – болезнь Альцгеймера, своевременное выявление признаков и симптомов которой имеет важное значение для последующего лечения.

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Раннее обнаружение и диагностика заболевания помогут в купировании его проявлений и улучшении качества жизни пациента.

Признаки и симптомы

Болезнь Альцгеймера имеет разные стадии развития, и симптомы могут проявляться в разной степени у конкретных пациентов. Клео.ру советует обратить внимание на следующие признаки, которые могут свидетельствовать о возникновении и развитии заболевания:

Потеря памяти. Начальным симптомом часто является забывчивость, особенно в отношении недавних событий. Пациенты могут забывать названия и лица близких людей или местоположение важных объектов.

Затруднения с ориентацией. Люди с болезнью Альцгеймера могут терять ориентацию во времени и пространстве. Они могут заблудиться в собственном доме или не понимать, какой сейчас год или время суток.

Ухудшение познавательных способностей. Этот признак включает в себя затруднения с концентрацией, решением задач, абстрактным мышлением и планированием.

Потеря способности выполнять обычные задачи. Люди с болезнью Альцгеймера могут забывать, как выполнять привычные задачи, такие как приготовление пищи, одевание или уход за собой.

Языковые затруднения. Ухудшение способности говорить и понимать язык является распространенным симптомом. Пациенты могут забывать слова, запутываться в речи, они неспособны выразить свои мысли, утрачивают способность поддерживать беседу.

Потеря способности к принятию решений. Этот симптом может проявляться в том, что пациенты не могут принимать выполнять обычные задачи, такие как планирование бюджета или решение повседневных проблем, рассматривать последствия своих действий.

Потеря объектов и изменение характера. Люди с болезнью Альцгеймера могут забывать, где они оставили предметы, или проявлять необычное поведение, нехарактерное для них. Изменение настроения и поведения может включать в себя апатию, депрессию, беспокойство, агрессию, недовольство и другие изменения в эмоциональном состоянии.

Снижение способности к обучению и запоминанию. Пациенты могут иметь трудности в усвоении новой информации и воспроизведении ранее изученной.

Потеря навыков в социальной сфере. Пациенты могут становиться изолированными и неспособными к поддержанию социальных отношений.

Потеря способности к самообслуживанию. В конечном итоге, болезнь Альцгеймера приводит к ухудшению физической независимости пациента, который теряет способность к самообслуживанию, включая гигиенические процедуры и уход за собой.

Потеря способности к координации движений. На более поздних стадиях заболевания могут наблюдаться проблемы с координацией движений и даже потеря способности ходить.

Диагностика

Диагностика болезни Альцгеймера включает в себя различные методы и этапы, которые позволяют выявить симптомы, характерные для этого заболевания. Она проводится такими специалистами как нейрологи или психиатры.

Клео.ру отмечает следующие основные шаги в диагностическом процессе:

Врач проводит начальный медицинский осмотр и собирает анамнез у пациента и его близких родственников. Важная информация включает в себя симптомы, длительность и характер изменений в когнитивных функциях, наличие других медицинских состояний и историю болезни в семье.

Нейрокогнитивное тестирование. Пациенту могут предложить пройти специальные тесты для оценки когнитивных способностей, такие как мини-ментальный тест состояния (ММСТ) или другие. Эти тесты оценивают память, внимание, концентрацию, языковые способности и другие когнитивные функции.

Лабораторные исследования включают анализы крови и мочи, тесты на уровень щелочной фосфатазы и маркеры воспаления.

Для выявления структурных изменений в мозге могут использоваться определенные методы диагностики, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ). Эти исследования помогут выявить атрофию мозга, характерную для болезни Альцгеймера.

Психологическая оценка может включать в себя беседы с пациентом и его близкими родственниками для оценки поведенческих и эмоциональных изменений, связанных с болезнью.

Для диагностики болезни Альцгеймера важно исключить другие причины когнитивных нарушений, такие как инфекции, нарушения щитовидной железы, дефицит витаминов и минералов, проявления деменции или психические заболевания.

Лечение

После установления диагноза важно начать лечение, поддерживать пациента на протяжении всего процесса.

Клео.ру выявляет следующие подходы к лечению болезни Альцгеймера:

Лекарственные препараты, которые включают холинэстеразные ингибиторы, такие как донепезил, ривастигмин и галантамин. Эти средства помогут увеличить уровень ацетилхолина в мозге, улучшить память и когнитивные функции. Еще одним препаратом, одобренным для лечения болезни Альцгеймера, является мемантин.

Уход за пациентом включает в себя создание безопасной и поддерживающей среды, оказание помощи в выполнении повседневных задач, поддержание социальных связей и обеспечение физической активности.

Психосоциальная терапия. Сессии с психологами или специалистами по социальной работе помогут пациентам и их семьям справляться с эмоциональными и поведенческими аспектами болезни.

Соблюдение здорового образа жизни, включая регулярную физическую активность и сбалансированное питание, может оказать положительное воздействие на общее состояние и когнитивные функции пациента.

В некоторых случаях пациенты могут участвовать в клинических исследованиях, чтобы получить доступ к экспериментальным методам лечения и новым лекарствам, которые находятся в стадии разработки.

Подведем итог