Как не подцепить сезонную инфекцию

Заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова рассказала, что с наступлением осени люди сталкиваются со вспышкой разного рода заболеваний, например с простудой, ангиной, гриппом и бронхитом. Она порекомендовала всегда одеваться по погоде, чтобы этого избежать, сообщает Life.ru.

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По словам Козловой, другим важным фактором, разнесения вирусов, является большое скопление людей, где находятся различные переносчики инфекционных заболеваний. Именно таким образом и начинается эпидемия.

Она отметила, что защититься от вирусов на 100% нельзя, так как для такого нужно полностью изолироваться. Впрочем, есть ряд профилактических норм, соблюдения которых поможет избежать вероятность заражения. Элементарно, нужно, прежде всего, соблюдать личную гигиену: тщательно мыть руки с мылом и хорошо промывать овощи и фрукты.