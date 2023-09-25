Врач Козлова рассказала о простых правилах, как не подцепить сезонную инфекцию
Заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова рассказала, что с наступлением осени люди сталкиваются со вспышкой разного рода заболеваний, например с простудой, ангиной, гриппом и бронхитом. Она порекомендовала всегда одеваться по погоде, чтобы этого избежать, сообщает Life.ru.
По словам Козловой, другим важным фактором, разнесения вирусов, является большое скопление людей, где находятся различные переносчики инфекционных заболеваний. Именно таким образом и начинается эпидемия.
Она отметила, что защититься от вирусов на 100% нельзя, так как для такого нужно полностью изолироваться. Впрочем, есть ряд профилактических норм, соблюдения которых поможет избежать вероятность заражения. Элементарно, нужно, прежде всего, соблюдать личную гигиену: тщательно мыть руки с мылом и хорошо промывать овощи и фрукты.
Козлова добавила, что также следует избегать мест, где находится большое количество людей, потому что вирусы, как правило, в большинстве случаев передаются воздушно-капельным путем. И вдобавок следует регулярно прививаться.