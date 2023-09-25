Назван смертельно опасный уровень артериального давления

Высокое артериальное давление продолжает оставаться серьёзной медицинской проблемой. Повышенный уровень холестерина в организме — одна из главных причин.

Лекарства, диета, физическая активность и вес также оказывают влияние на уровень артериального давления. Стандартные нормы зависят от различных факторов (возраст, пол, раса, рост и общее состояние здоровья). Согласно экспертам, классификация выглядит следующим образом:

нормальное: 120/80;

повышенное: 120-129/80;

гипертония 1-й стадии: 130-139/80-89;

гипертония 2-й стадии: 140/90;

гипертонический криз: 180/120. При отсутствии лечения может привести к тяжёлым последствиям.

Высокое давление может указывать на необходимость пересмотра рутины. Однако в случае тяжёлых заболеваний или генетической предрасположенности попытки самостоятельно изменить стиль жизни могут быть недостаточными.