Назван смертельно опасный уровень артериального давления
Высокое артериальное давление продолжает оставаться серьёзной медицинской проблемой. Повышенный уровень холестерина в организме — одна из главных причин.
Лекарства, диета, физическая активность и вес также оказывают влияние на уровень артериального давления. Стандартные нормы зависят от различных факторов (возраст, пол, раса, рост и общее состояние здоровья). Согласно экспертам, классификация выглядит следующим образом:
- нормальное: 120/80;
- повышенное: 120-129/80;
- гипертония 1-й стадии: 130-139/80-89;
- гипертония 2-й стадии: 140/90;
- гипертонический криз: 180/120. При отсутствии лечения может привести к тяжёлым последствиям.
Высокое давление может указывать на необходимость пересмотра рутины. Однако в случае тяжёлых заболеваний или генетической предрасположенности попытки самостоятельно изменить стиль жизни могут быть недостаточными.
Только врач может назначить лекарства для поддержания здоровья и уменьшения риска развития дополнительных проблем.
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