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Что означает ремиссия на последних стадиях рака

Ремиссия – это уменьшение степени проявления заболевания по какой-либо причине. На последних стадиях рака она чаще всего указывает на то, что силы человека исчерпаны. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал онколог Евгений Черемушкин.

Что означает ремиссия на последних стадиях рака
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«Ремиссия в терминальной стадии означает, что человеку не хватает сил и энергии бороться с заболеванием. Также они пропадают и у опухоли – она теряет интенсивность своего развития», – сказал врач.

Период ослабления симптомов онкозаболевания может говорить только о том, что совсем скоро наступит конец. Терминальная стадия определяется тем, что процесс зашел далеко, поражены многие органы, в организме царит полный дисбаланс, добавил Черемушкин.

«На этом фоне часто возникает такая психологическая реакция, когда человек в последние часы жизни вскакивает и чувствует себя великолепно», – заключил онколог.