Что означает ремиссия на последних стадиях рака
Ремиссия – это уменьшение степени проявления заболевания по какой-либо причине. На последних стадиях рака она чаще всего указывает на то, что силы человека исчерпаны. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал онколог Евгений Черемушкин.
«Ремиссия в терминальной стадии означает, что человеку не хватает сил и энергии бороться с заболеванием. Также они пропадают и у опухоли – она теряет интенсивность своего развития», – сказал врач.
Период ослабления симптомов онкозаболевания может говорить только о том, что совсем скоро наступит конец. Терминальная стадия определяется тем, что процесс зашел далеко, поражены многие органы, в организме царит полный дисбаланс, добавил Черемушкин.
«На этом фоне часто возникает такая психологическая реакция, когда человек в последние часы жизни вскакивает и чувствует себя великолепно», – заключил онколог.