Врач предупредил о риске миокардита после перенесенной на ногах инфекции

Завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ №1 РНЦХ имени Петровского Андрей Лысенко заявил, что людям с признаками респираторных инфекций категорически нельзя посещать работу.

«Дилатационная кардиомиопатия может быть приобретённой за счёт осложнений после перенесённого коронавируса, гриппа и так далее», — заявил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По его словам, иногда развитию заболевания сопутствует генетический фактор.

Вирусные инфекции и поствирусные миокардиты — крайне тяжёлые заболевания, многое зависит от того, как пациент переносит инфекцию. Он призвал не посещать работу с признаками простуды во избежание осложнений.