Назначенные врачами лекарства предложили выдавать бесплатно

В России необходимо сделать все лекарства по назначению врачей бесплатными, заявил кардиолог Юрий Конев. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнил, что в этом вопросе необходимо идти по пути развитых стран. По его мнению, неправильно, что бесплатные препараты выписывают, когда ситуация со здоровьем пациента становится критической.

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Все лекарства, назначаемые врачом, должны быть бесплатными. А то получается какой-то диссонанс. Нам бесплатные препараты назначают, когда происходит какая-то сосудистая катастрофа или появилась угроза. <...> А Минздрав недоволен всегда, что существует льготное обеспечение, — пояснил Конев.

По словам врача, сейчас в России нет проблем с препаратами из-за западных санкций — производятся отечественные аналоги, которые легко могут заменить иностранные лекарства. Кардиолог подчеркнул, что медики должны объяснять пациентам, какой препарат они могут использовать на замену и какое у него действующее вещество.

Конев также объяснил рост числа пациентов, которые получают лекарства в рамках федерального проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано в первую очередь с улучшением качества диагностики. Кроме того, люди чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем на фоне стрессов.