Чем рискуют пациенты, которые решились на уменьшение желудка

После хирургического вмешательства человек быстро насыщается небольшими порциями пищи и долго не испытывает чувство голода. За счёт этого удаётся нормализовать обмен веществ и, как следствие, похудеть. Обычно результат сохраняется на всю жизнь.

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Как именно хирурги могут изменить ваш желудок во имя стройной фигуры, рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов.

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Как врачи уменьшают желудок

По словам доктора, сейчас есть новые направления в снижении веса через хирургию:

наложение бандажа на желудок,

введение в желудок баллона.

Но существует и более травматичный, но не менее популярный способ — изменение анатомии. То есть часть желудка отрезают.

Также есть способы, когда врачи уменьшают возможность всасывания того, что человек съел — накладывается анастомоз (соединение) между желудком и более дальними отделами желудочно-кишечного тракта, с тонкой кишкой.

По данным исследований, хирургические методы показывают хорошие результаты в отношении снижения веса. И в том числе есть данные, что они уменьшают риски смерти, связанные с прогрессированием диабета.

Чем опасны операции на желудке

В первую очередь стоит понимать, что любое хирургическое вмешательство имеет свои риски. А операции на пищевод требуют особенного внимания и изучения состояния пациента. По словам Морозова, уменьшая объём желудка, доктора можем вызвать появление или обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (когда содержимое желудка забрасывается в пищевод).

При наложении бандажа на желудок орган сдавливается снаружи, что может привести к нарушению кровоснабжения в тех участках, где наложен бандаж. Манжета, которую накладывают вокруг желудка, может со временем сдвинуться, что снизит её эффективность или потребует дополнительных операций.

Метод введения баллона тоже имеет свои минусы, которые связаны с:

развитием пролежней на слизистой оболочке желудка,

нарушением кровоснабжения в стенке желудка.

риском того, что баллон нужно извлекать.

Эти два способы менее травматичны, чем те же операции с изменением анатомии желудка. Тем не менее свои следы на здоровье они оставит могут.

«Также нужно учитывать, что при изменении анатомии желудочно-кишечного тракта у человека может развиться дефицит всасывания пищевых веществ — белков, витаминов, микроэлементов. И поскольку оперативные вмешательства с изменением анатомии желудка являются необратимыми, то нужно исходно взвесить все за и против, прежде чем решаться на такое лечение», — пояснил доктор.

Поэтому если есть возможность добиться эффекта при помощи диеты и физкультуры, то к хирургическим методам лучше не прибегать.

Как безопасно худеть

Иногда после операций люди могут потерять чуть ли не 60-80 кг за полгода. Звучит, конечно, привлекательно для тех, у кого сильно большой перевес. Однако это не совсем здорово.

«Такие резкие изменения сопровождаются определёнными рисками. В клинических исследованиях доказано: если человек резко снижает вес, это может приводить к формированию желчнокаменной болезни и развитию холецистита. Также резкие снижения веса неблагоприятны, потому что организм человека не успевает адаптироваться, это большая нагрузка, по сути стрессовая для него ситуация», — предупредил Морозов.

Нормой похудения считается отвес в пределах 3 кг в месяц. То есть человек успевает привыкнуть к изменению в организме. А ещё такая скорость обеспечивает более стойкий эффект в будущем. А резкое снижение веса зачастую приводит к обратной ситуации — такому же резкому набору лишних килограммов.

Какие вредные привычки мешают похудеть

Лишний вес появляется в основном незаметно: сидячая работа, доставки на дом, привычка заедать осеннюю тоску выпечкой и нежелание в непогоду дойти до спортзала коварно делают своё дело, пока вы отвлекаетесь на более насущные проблемы.

Ранее «Секрет» рассказывал , что первым врагом похудения будет привычка есть на бегу. Врачи наперебой рекомендуют хорошо пережёвывать еду для нормального усвоения.

Ещё одной неправильной привычкой питания и большой ошибкой на пути к похудению эксперты назвали пренебрежение завтраком и обедом. Мария Осипенко отметила, что в этом случае организму будет не хватать дополнительного источника энергии для работы, поэтому он начнёт использовать собственные ресурсы. Не менее важно при организации правильного питания контролировать размер порции.