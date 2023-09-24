Как подготовить иммунитет к зиме

Для укрепления иммунитета стоит уделить внимание режиму дня и питанию. Сон должен занимать от шести до восьми часов за сутки.

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URA.RU приводит информацию, как осенью подготовить свой иммунитет к зиме.

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Не забывать о витаминах

Важно запомнить, что витамины в организме не накапливаются, а сразу усваиваются, поэтому осенью необходимо есть овощи и фрукты в большом количестве. Стоит уделить внимание цитрусовым, киви, сладкому перцу, так как в них содержится главный для укрепления иммунитета витамин С. Витамины группы B отвечают за нервную систему, состояние кожи и многое другое. К продуктам группы В относятся рыба, мясо, молочные продукты, яйца и зерновые.

Восполнить дефицит железа

Если железо находится в дефиците, то это может спровоцировать уменьшение уровня гемоглобина в крови, что приведет к ухудшению процесса снабжения клеток кислородом. Это чревато последствиями в виде быстрой утомляемости, постоянному чувству слабости, головокружению, бледности. Железо содержится в мясе, печени, морепродуктах, яйцах, яблоках (с кожурой).

Включить в свой рацион кисломолочные продукты

Осенью нужно увеличить употребление кисломолочных продуктов с полезными бактериями (пробиотиками). Микрофлора кишечника играет большую роль в процессе противостояния организма инфекциям.

Уделить внимание печени

Печень не нужно перегружать тяжелой и жирной пищей. Например, копчености, жирная свинина или говядина, жареные блюда, сладости и алкогольные напитки. Осенью необходимо уделить больше внимания цельнозерновым кашам и сухофруктам (изюм, курага, инжир), которые богаты магнием и калием. Мясоедам стоит перейти на мясо кролика или курицы. Полезной будет морская рыба, так как она богата йодом, а это важно для здоровья щитовидной железы.

Правильный режим дня и питания

Организму необходимо давать полноценный отдых. Сон должен длиться от шести до восьми часов, так как он способен укрепить иммунитет. Также стоит уделить внимание питанию. Осенью по утрам поможет зарядиться каша с фруктами или сухофруктами, а также чашка зеленого чая. Идеальным режимом питания считается: завтрак в промежутке от семи до девяти часов утра; обед — между 15 и 16 часами, а легкий ужин нужно съесть не позднее, чем за 3 часа до сна.

Вакцинация против гриппа

По мнению эпидемиологов и инфекционистов, первые волны заболеваемости начинаются с начала ноября. Чтобы в организме полностью сформировался специфический иммунитет от момента прививки должно пройти минимум три недели.

Закаляться, больше двигаться и уделять внимание личной гигиене