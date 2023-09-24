Как привести пульс в норму без лекарств

Терапевт Кондрахин назвал простые способы, которые приведут пульс в норму
Норма пульса для взрослых людей — от 55 до 80 ударов в минуту. Отклонение от этих значений может говорить о внутренних проблемах. Какие заболевания могут быть скрыты за сбившимся пульсом и как привести его в норму, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, ускорившийся пульс является естественной реакцией сердца на внутренние изменения. Он может сбиваться при ряде состояний, среди них:
- анемия;
- менструальный цикл;
- обезвоживание;
- стресс;
- испуг;
- нарушение работы щитовидной железы;
- сахарный диабет;
- гипертония;
- повышение температуры тела;
- аритмия;
- воздействие токсических веществ.
Снижение пульса, как рассказал специалист, происходит по таким причинам, как:
- нарушение нервного импульса (блокада сердца);
- регулярные физические нагрузки;
- падение уровня глюкозы;
- нарушение работы щитовидной железы;
- физиологическое состояние, при котором у человека постоянно снижен пульс.
Любое из этих состояний, по мнению врача, поддается терапии.
— Мы должны привести в норму тот показатель, который спровоцировал нарушение пульса. Если это связано с потерей жидкости, нужно восстановить водный баланс. При потере крови — пропить препараты с железом. При стрессах — принимать успокоительные, — порекомендовал Кондрахин.
Он также назвал несколько простых способов, которые быстро помогут вернуть пульс к норме:
- умыться холодной водой или приложить лед к лицу;
- надавить на глазные яблоки;
- задержать воздух.
— Три этих упражнения эффективно помогают привести пульс в норму, но воздействуют не на внутреннюю проблему, а только на симптоматику. Лучше все равно обратиться к врачу, — заключил терапевт.