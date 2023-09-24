Как привести пульс в норму без лекарств

Норма пульса для взрослых людей — от 55 до 80 ударов в минуту. Отклонение от этих значений может говорить о внутренних проблемах. Какие заболевания могут быть скрыты за сбившимся пульсом и как привести его в норму, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, ускорившийся пульс является естественной реакцией сердца на внутренние изменения. Он может сбиваться при ряде состояний, среди них:

анемия;

менструальный цикл;

обезвоживание;

стресс;

испуг;

нарушение работы щитовидной железы;

сахарный диабет;

гипертония;

повышение температуры тела;

аритмия;

воздействие токсических веществ.

Снижение пульса, как рассказал специалист, происходит по таким причинам, как:

нарушение нервного импульса (блокада сердца);

регулярные физические нагрузки;

падение уровня глюкозы;

нарушение работы щитовидной железы;

физиологическое состояние, при котором у человека постоянно снижен пульс.

Любое из этих состояний, по мнению врача, поддается терапии.

— Мы должны привести в норму тот показатель, который спровоцировал нарушение пульса. Если это связано с потерей жидкости, нужно восстановить водный баланс. При потере крови — пропить препараты с железом. При стрессах — принимать успокоительные, — порекомендовал Кондрахин.

Он также назвал несколько простых способов, которые быстро помогут вернуть пульс к норме:

умыться холодной водой или приложить лед к лицу;

надавить на глазные яблоки;

задержать воздух.