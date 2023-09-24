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Терапевт Кондрахин назвал простые способы, которые приведут пульс в норму

Норма пульса для взрослых людей — от 55 до 80 ударов в минуту. Отклонение от этих значений может говорить о внутренних проблемах. Какие заболевания могут быть скрыты за сбившимся пульсом и как привести его в норму, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Как привести пульс в норму без лекарств
© Вечерняя Москва

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, ускорившийся пульс является естественной реакцией сердца на внутренние изменения. Он может сбиваться при ряде состояний, среди них:

  • анемия;
  • менструальный цикл;
  • обезвоживание;
  • стресс;
  • испуг;
  • нарушение работы щитовидной железы;
  • сахарный диабет;
  • гипертония;
  • повышение температуры тела;
  • аритмия;
  • воздействие токсических веществ.

Снижение пульса, как рассказал специалист, происходит по таким причинам, как:

  • нарушение нервного импульса (блокада сердца);
  • регулярные физические нагрузки;
  • падение уровня глюкозы;
  • нарушение работы щитовидной железы;
  • физиологическое состояние, при котором у человека постоянно снижен пульс.

Любое из этих состояний, по мнению врача, поддается терапии.

— Мы должны привести в норму тот показатель, который спровоцировал нарушение пульса. Если это связано с потерей жидкости, нужно восстановить водный баланс. При потере крови — пропить препараты с железом. При стрессах — принимать успокоительные, — порекомендовал Кондрахин.

Он также назвал несколько простых способов, которые быстро помогут вернуть пульс к норме:

  • умыться холодной водой или приложить лед к лицу;
  • надавить на глазные яблоки;
  • задержать воздух.

— Три этих упражнения эффективно помогают привести пульс в норму, но воздействуют не на внутреннюю проблему, а только на симптоматику. Лучше все равно обратиться к врачу, — заключил терапевт.

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