На какие болезни указывает недостаток воздуха
Если вы сталкиваетесь с ощущением нехватки воздуха, то это состояние, которое должно не толькко насторожить, но и привести вас на консультацию к специалисту. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Этот симптом может присутствовать при целом спектре заболеваний, при этом он может носить хронический прогрессирующий характер, или возникнуть остро.
Нехватки воздуха принято связывать с патологией дыхательной системы, например при астме, когда может быть затруднен выдох, при поражении легочной ткани , связанной с развитием пневмонии или хроническими интерстициальными заболеваниями легких.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
- Ощущение нехватки воздуха может возникать и при патологии сердечно-сосудистой системы, при этом длительное прогрессирующее развитие нехватки воздуха характерно для хронической сердечной недостаточности, а острое- при острой сердечной патологии
- Нехватка воздуха может возникать при патологии верхних отделов дыхательных путей, в частности при отеке гортани при некоторых вирусных или бактериальных инфекциях, а также при развитии острой аллергической реакции по типу анафилаксии.
- Хроническое ощущение нехватки воздуха может возникать при анемии, особенно при ее длительном прогрессирующей течении, ощущение нехватки воздуха носит прогрессирующий характер. Все указанные состояния требуют обязательной консультации специалиста и лечения.
Однако существуют и менее опасные причины ощущения нехватки воздуха, при этом они также пугают пациента и значительно ухудшают качество его жизни. Речь идет о тревожных состояниях, сопровождающихся развитием панической атаки. В случае развития панической атаки возникает ощущение нехватки воздуха, приводящее к частому поверхностную дыханию и развитию гипервентиляционного синдрома.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Таким образом, ощущение нехватки воздуха — адекватная причина обратиться к специалисту для исключения причины развития данного симптома.