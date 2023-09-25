Врач рассказала, когда нужно прививаться от гриппа

Главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова объяснила, какие меры необходимо предпринимать в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

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По словам медицинского специалиста, в сентябре дети начали ходить школу, а в офисы вернулись отпускники. Кроме того, на территории Волгоградской области отмечаются резкие температурные перепады, вследствие чего увеличивается уровень заболеваемости вирусными инфекциями.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Елена Хлопотова рекомендует соблюдать правила гигиены, не посещать мест массового скопления людей и не контактировать с заболевшими знакомыми.

Также не стоит забывать про прививку от гриппа, которую нужно сделать уже в сентябре. Это связано с тем, что на выработку антител потребуется около 3–4 недель.

Если избежать заражения не удалось, то нужно обязательно обратиться к врачу, сделать влажную уборку в доме, проветрить помещение, носить маску, промывать нос и полоскать горло.

Особую опасность грипп представляет для пожилых граждан, которые имеют хронические заболевания. Елена Хлопотова настоятельно просит волгоградцев позаботиться о старших родственниках и отвести их на прививку.

Главными признаками неприятного недуга являются высокая температура тела, слабость, насморк, кашель и боли в конечностях. Важно, при таких симптомах незамедлительно отправиться к врачу.