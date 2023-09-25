Выяснилось, какие заболевания может вызвать стресс
Постоянный стресс способен привести к серьезным заболеваниям, отметила врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина.
По ее словам, в первую очередь речь идет об артериальной гипертензии (гипертонии). Также стресс может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, аритмии и инсульта.
«Кроме того, стресс может способствовать возникновению или ухудшению психических заболеваний, таких как депрессия, тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), а также расстройство пищевого поведения (РПП)», - цитируют психотерапевта «Известия».
Крашкина добавила, что у людей с постоянным стрессом может проявиться синдром раздраженного кишечника, язва желудка, рефлюкс кислоты и вздутие живота.
Помимо этого стресс может приводить к аутоиммунным заболеваниям: ревматоидному артриту, болезни Крона и системной красной волчанке.
«Также стресс вызывает воспалительные реакции в организме и нарушает функцию иммунной системы», - подытожила Ирина Крашкина.
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