Участились случаи формирования в желудочно-кишечном тракте пациентов так называемых безоаров - плотных опухолевидных образований, которые появляются в результате чрезмерного употребления в пищу продуктов растительного или животного происхождения.

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Безоар в переводе с арабского означает камень. Фитобезоары, возникающие после поглощения огромного количества травы, образуются в желудке жвачных животных. А трихобезоары - комки из волос и шерсти - нередки в пищеварительном тракте кошек и других животных, имеющих привычку себя вылизывать. У людей безоары могут достигать размеров головки новорожденного младенца, причинят сильные боли, становятся причиной отрыжки, тошноты, рвоты. Именно по этому поводу пациенты, как правило, и обращаются к врачу.

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Если не принять меры и не избавиться от фитобезоара, пациента могут ждать самые серьезные неприятности, например, язва желудка в остром, кровоточащем состоянии, которая образуется при трении «камня» о стенки желудка.

Наиболее распространенным продуктом, при чрезмерном употреблении которого возникают фитобезоары, является хурма: ее толстые и длинные волокна сваливаются и уплотняются в желудке, становятся твердыми, как камень.

Раз в один-два года проходите процедуру профилактической гастроскопии. Помните: рак на начальных стадиях никак себя не проявляет, обнаружить его можно только при этом обследовании, а успешный результат лечения зависит от ранней диагностики.

Фитобезоары также могут формироваться при неумеренном употреблении инжира, слив, фиников, винограда, орехов и семечек подсолнечника, особенно плохо очищенных. Риск повышается, если не запивать эти продукты и плохо их пережевывать. Патологии способствуют также проблемы с желудочно-кишечным трактом - повышенная вязкость слизи в желудке, нарушения эвакуаторной функции, снижение секреции желудочного сока.

Значительно реже, чем фитобезоары, но все же встречаются другие образования: себобезоары - формируются при употреблении козьего, бараньего и говяжьего жира без достаточной термической обработки; антракобезоары - скопление нерастворенных остатков активированного угля и других медикаментов; пиксобезоары - появляются при употреблении некачественного алкоголя или заглатывании жевательной резинки. Трихобезоары появляются при заглатывании волос - многие люди в состоянии стресса кусают кончики волос, и это может привести к формированию в брюшной полости гигантских «шиньонов».

Избавиться от любых безоаров возможно только хирургически. Но перед тем, как приступить к малоинвазивному оперативному вмешательству, пациенту приходится несколько дней сидеть на водно-щелочной диете. Причем самым эффективным растворителем оказалась кола. У эндоскопитов даже появился новый медицинский термин - «колатерапия». Так что есть случаи, когда она полезна.

Рекомендуем всем пожилым людям соблюдать меры профилактики.