Можно ли привиться от гриппа и ковида в один день

"Я рекомендую каждому сделать две прививки — против коронавируса и гриппа. Поставить их можно сразу в один день, но до этого обязательно сходите к доктору, чтобы он дал добро. С людьми пенсионного возраста дело обстоит сложнее: их прививать следует дозированно, не навредив", — пояснил он.