Врач Онищенко объяснил, можно ли привиться от гриппа и ковида в один день
В октябре–ноябре может начаться эпидемия респираторных инфекций. По этой причине россиянам рекомендуется привиться от гриппа и коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
При этом перед вакцинацией необходимо посетить терапевта или своего участкового врача. Особенно это касается пожилых людей и школьников, чей организм наиболее восприимчив к заболеваниям всякого рода.
"Я рекомендую каждому сделать две прививки — против коронавируса и гриппа. Поставить их можно сразу в один день, но до этого обязательно сходите к доктору, чтобы он дал добро. С людьми пенсионного возраста дело обстоит сложнее: их прививать следует дозированно, не навредив", — пояснил он.
Также врач порекомендовал привиться работникам транспортной сферы, врачам и сотрудникам индустрии образования, поскольку им в силу своей профессии приходится постоянно общаться с большим количеством людей.
В свою очередь врач-эпидемиолог Василий Андреев перечислил прививки, которые нужно повторить во взрослом возрасте.
О наиболее опасных инфекциях в осенний период — в материале «ВМ».