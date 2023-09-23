Ортопед рассказала, когда стоит обратиться к врачу при хрусте в шее
Хруст при повороте головы считается распространенным явлением, однако в некоторых случаях стоит обратиться к врачу, рассказала врач травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Ольга Левченко.
Как объясняет специалист, в верхний отдел позвоночника входит семь позвонков, между ними расположены позвоночные диски, дающие шее гибкость. Состоят они из коллагеновых волокон и воды, обладают сложной структурой и при повороте изменяют свою форму, что и вызывает характерный звук. Однако хруст также может быть и сигналом проходящих патологических процессов, и на них важно вовремя обратить внимание.
В список возможных причин входят: возраст, перенесенные в прошлом травмы, индивидуальные особенности анатомии, а также сидячий образ жизни.
Если хруст в шейном отделе сопровождает боль, дискомфорт и ощущение ограниченность в движениях, носит постоянный характер, то стоит записаться на прием к медику, предупреждает эксперт.
По ее словам, связи между хрустом в шейном позвоночнике и развитием артрита или остеохондроза ученые до сих пор не обнаружили, сообщает «Лента.ру».
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