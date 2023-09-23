Что делать, если щелкает челюсть

Стоматолог Минко: щёлкание челюстью может быть признаком дисфункции ВНЧС. Речь о височно-нижнечелюстном суставе, который играет важную роль в функции челюсти. Почему появляются проблемы с ним, как их лечат и есть ли меры профилактики, «Секрету фирмы» рассказал врач — стоматолог-хирург, ортопед, обладатель двух патентов на изобретения в области стоматологии, главный врач клиники Dr. Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

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Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

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Височно-нижнечелюстной — это парный сустав, он отвечает за движение нижней челюсти и соединяется с черепом при помощи мышц и связок.

Причины дисфункции ВНЧС

По словам стоматолога, чаще всего дисфункция ВНЧС связана с дефектами и патологиями зубного ряда.

«На работу сустава может негативно повлиять неправильное положение зубов, отсутствие зубов, неправильное протезирование и даже завышенные пломбы. При наличии подобных дефектов зубы не могут правильно смыкаться, далее из-за этого нарушается работа мышц лица, а уже потом нарушается работа сустава», — рассказал врач.

Последствия

Нарушение нормальной работы височно-нижнечелюстного сустава грозит человеку частичной или полной потерей функций жевания и говорения, а также нормального движения нижней челюсти.

Кроме того, дисфункция ВНЧС может привести к:

снижению зрения;

головным болям;

болям в ушах;

болям в области шеи.

«Поскольку сустав парный, то нарушение его работы с одной стороны (например, с правой) автоматически влечёт нарушение работы и с другой стороны (то есть с левой)»..

Диагностика

Для диагностики дисфункции ВНЧС врач соберёт полный анамнез пациента, а тот пройдёт комплексное исследование, в том числе томографию и гнатодинамометрию (измерение силы жевательных мышц).

Лечение

Если диагноз подтвердится, человеку поставят специальные ортопедические конструкции для коррекции положения челюсти. А после того как симптомы дисфункции исчезнут, положение челюсти закрепят уже при помощи протезирования или ортодонтического лечения.

Минко предупредил, дисфункцию ВНЧС не всегда можно вылечить. Однако врач в любом случае сможет скорректировать состояние пациента и улучшить качество его жизни.

Профилактика

Как таковых мер профилактики нет, но врач отметил, что причинами возникновения дисфункции ВНЧС могут быть хроническая усталость и постоянный стресс. Поэтому важно соблюдать режим труда и отдыха.

Помимо этого, Минко порекомендовал следить за своим здоровьем, периодически ходить к стоматологу и лечить зубы только в клиниках с хорошей репутацией. А если челюсть уже стала щёлкать при разговоре или жевании, не откладывайте посещение стоматолога.