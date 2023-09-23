Почему болят ноги по ночам

Сомнолог Бузунов: боль в ногах по ночам может возникнуть из-за дефицита железа. Микроэлемент важен, потому что он участвует в доставке кислорода к тканям, поддерживает работу мозга. При нехватке у человека появляется синдром беспокойных ног (СБН) — конечности по ночам дёргаются и болят. Всё это мешает погрузиться в глубокие стадии сна и выспаться к утру. Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что ещё указывает на дефицит железа.

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Явный признак нехватки железа — анемия. При этом состоянии уровень гемоглобина сильно падает и человек чувствует слабость, сонливость, у него бывает головокружение, появляются «мушки» перед глазами. Однако нехватка железа может принимать скрытый характер, когда гемоглобин ещё в норме, а запасы микроэлемента в тканях мозга уже снижены.

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«Недостаток железа в тканях мозга приводит к дефициту допамина и развитию синдрома беспокойных ног (СБН).При этом расстройстве человек испытывает навязчивое желание двигать ногами и мучительные ощущения (боль, жжение, мурашки и т. д.) в них вечером и ночью. Тягостные симптомы препятствуют полноценному засыпанию», — объяснил Роман Бузунов.

Кроме того, из-за нехватки может возникать синдром периодических движений конечностями (СПДК). Он выражается в частых подергиваниях ногами во время сна. Движения пробуждают мозг и не дают человеку нормально уснуть.

Но даже если ноги ещё не болят и не дёргаются, при дефиците железа сон всё равно получается поверхностный, беспокойный. Часто человек просыпается рано утром, а потом уже не может снова заснуть.

Другие симптомы дефицита железа

Недостаток железа может вызывать и другие симптомы. Вот какие из них выделил сомнолог:

головные боли;

ухудшение памяти и концентрации внимания

слабость, утомляемость, зябкость;

появление трещин в углах рта;

проблемы с ногтями — они становятся тонкими, легко деформируются;

извращение вкуса — человеку вдруг может начать нравиться вкус мела, глины или запах краски и выхлопных газов;

запоры;

ослабление иммунитета и, как следствие, частые простудные и инфекционные заболевания.

Если обнаружили у себя что-нибудь из этого, нужно провериться на дефицит железа. Причём нужно знать не только уровень сывороточного железа и гемоглобин, но и сделать анализ крови на ферритин, подчеркнул Бузунов. Ферритин — это белок крови, содержащий железо.

Продукты с железом

Железо поступает в организм из пищи. В сутки человеку нужно нужно 1–2 мг этого микроэлемента. Вроде бы немного, но организм всасывает лишь 10–15% железа от того, что содержится в еде.

Больше всего железа содержится в красном мясе — говядине, свинине и баранине. Также им богаты:

куриные яйца;

рыба — особенно тунец;

моллюски — например, устрицы;

горький шоколад.

Но это не самые лучшие варианты для тех, кто постится или просто придерживается вегетарианства. Чтобы не допустить дефицита, терапевт-гематолог Олег Кузнецов посоветовал есть следующее:

морскую капусту — 16 мг железа на 100 г продукта;

гречку — 8,0 мг;

фасоль — 12,4 мг;

горох — 9,4 мг.