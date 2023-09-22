Астигматизм: симптомы, причины, лечение

Астигматизм (от греч. a – отрицательный и stigma – точка) в переводе с латинского означает буквально отсутствие точки фокуса. В медицине это неправильная фокусировка зрения, заболевание, при котором рефракция (преломляющая способность) глаза нарушена. Связано это чаще всего с неправильной формой хрусталика или роговицы.

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Подробнее о причинах, симптомах и лечении астигматизма читайте в материале «Рамблера».

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Симптомы астигматизма

Самая ранняя стадия астигматизма проявляется небольшой расфокусировкой зрения, на которую порой не обращают внимания, принимая за следствие переутомления. Первые симптомы заболевания могут появиться еще в детстве.

Ребенок в этом случае может жаловаться на:

частые головные боли;

нечеткое зрение;

ощущение песка в глазах:

дискомфорт в области над бровями;

двоение в глазах;

искажение контуров вещей;

также дети могут путать похожие буквы и менять их местами.

У взрослых к перечисленным симптомам могут добавиться:

неспособность определить расстояние до предмета или объекта;

быстрая утомляемость глаз;

вещи и предметы вдруг начинают расплываться;

покраснение глаз;

снижение остроты зрения;

слезотечение;

необходимость прищуривать глаза, чтобы навести «резкость».

Причины астигматизма

Чаще всего медики говорят о врожденном астигматизме. Эта форма заболевания передается по наследству.

Причинами врожденного астигматизма может быть:

неравномерный рост глаза;

аномалии костей глазницы;

патологии мышц, отвечающих за движение глаз;

неравномерное движение век;

неправильное развитие глазного яблока.

Приобретенный астигматизм встречается гораздо реже.

Факторами развития заболевания могут быть:

травмы лица;

воспалительные процессы;

операции на глазах;

болезни зубов и верхней челюсти, которые могут привести к изменению формы глазницы;

подвывих хрусталика;

помутнение роговицы.

Лечение астигматизма

Методы лечения заболевания зависят от возраста пациента.

Так, при астигматизме у детей (до 18 лет) врачи придерживаются только консервативных методов лечения: подбор специальных астигматических очков или надевание твердых линз на ночь, исправляющих форму роговицы механическим давлением, которое дозировано.

Во взрослом возрасте, когда глаз уже полностью сформирован, чаще всего при лечении используется лазерный метод. При воздействии лазера испаряется часть роговицы и зрение начинает постепенно улучшаться, восстанавливаясь полностью примерно через неделю после вмешательства.