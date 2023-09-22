Тромбоцитоз — состояние, при котором в организме наблюдается повышенный уровень тромбоцитов. Это не всегда является серьезной проблемой, однако может быть маркером инфекционных заболеваний и других воспалительных процессов, требующих внимания. «Лента.ру» поговорила с Александром Лаврищевым — врачом-терапевтом, ведущим специалистом сети клиник «Семейная», и выяснила, в чем могут скрываться причины тромбоцитоза и что с этим делать.

Что такое тромбоцитоз?

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Тромбоциты — это клетки, которые производятся в костном мозге. Они отвечают за свертываемость крови — когда человек ранен, тромбоциты помогают образовывать сгустки крови, останавливающие кровотечение. Повышенный уровень тромбоцитов может приводить к тромбозу — образованию плотных сгустков (тромбов), замедляющих или вовсе блокирующих кровоток.

Норма тромбоцитов в крови составляет от 150 000 до 450 000 тромбоцитов на микролитр крови. Выявить уровень тромбоцитов можно с помощью общего клинического анализа крови.

150 000 — 450 000 тромбоцитов составляет норма тромбоцитов на микролитр крови

Если количество этих клеток превышает максимальные значения, то человеку диагностируют тромбоцитоз — патологическое увеличение содержания тромбоцитов в крови. Тромбоцитоз разделяют на два типа — первичный и вторичный.

Первичный тромбоцитоз

Его также называют эссенциальной тромбоцитемией. Это состояние считается доброкачественной опухолью крови. У пациентов с этим диагнозом зачастую обнаруживают генетические изменения или мутацию в костном мозге, которые заставляют его вырабатывать больше тромбоцитов. Это состояние может быть диагностировано в любом возрасте, но большинство пациентов, страдающих от этого, старше 50 лет. Тромбоцитемия, как правило, не сопровождается никакими симптомами.

Вторичный тромбоцитоз

Вторичный тромбоцитоз, также называемый реактивным тромбоцитозом, возникает, когда количество тромбоцитов в крови увеличивается в ответ на какое-либо заболевание, инфекцию, лекарства или кровотечение.

У многих людей с тромбоцитемией или тромбоцитозом отсутствуют симптомы. Эти состояния могут быть обнаружены только после сдачи общего анализа крови.

Причины возникновения тромбоцитоза

Повышенный уровень тромбоцитов в крови зачастую является сигналом патологического процесса в организме, однако в некоторых случаях количество тромбоцитов увеличивается вследствие естественных физиологических процессов и не несет никакой угрозы.

Занятие интенсивными физичесĸими нагрузĸами приводит ĸ ĸратĸовременному повышению уровня тромбоцитов после тренировĸи. Считается, что это — естественный способ предотвращения ĸровотечения в случае вероятных травм. То же самое может наблюдаться при сильном эмоциональном стрессе, — Александр Лаврищев.

Специалист подчеркивает, что количество тромбоцитов (и любых других кровяных клеток) может увеличиваться при обезвоживании или неправильном питьевом режиме, так как происходит ĸонцентрация ĸрови. Иногда уровень тромбоцитов в крови повышается при беременности, это может говорить об осложнениях, либо о том, что организм предотвращает опасность кровотечения во время родов.

«Увеличение количества тромбоцитов у беременных женщин является вполне нормальным процессом и не несет ниĸаĸих дополнительных рисĸов для здоровья матери и ребенĸа, если речь идет о нормально протеĸающей беременности. При сĸлонности ĸ тромбозам (тромбофилии — ĸаĸ правило, генетичесĸи обусловленном состоянии) врач назначает профилаĸтичесĸую терапию», — рассказывает Александр Лаврищев.

Врач перечислил ряд состояний, которые могут способствовать повышению количества тромбоцитов.

Наличие инфекции

Инфекции мягких тканей, легких, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей и половых органов являются наиболее распространенными причинами возникновения тромбоцитоза. Клетки в костном мозге увеличивают выработку лейкоцитов и тромбоцитов для эффективной борьбы с инфекцией. Количество тромбоцитов обычно возвращается к норме после избавления от инфекции, но это может занять несколько недель.

Хронические воспалительные заболевания

Воспалительные состояния, такие как ревматоидный артрит (аутоиммунное заболевание, поражающее суставы), хроническая обструктивная болезнь легких, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона и язвенный колит, поражающие пищеварительный тракт), волчанка и рассеянный склероз могут привести к тромбоцитозу, так как иммунная система, столкнувшись с воспалением, увеличивает выработку тромбоцитов для восстановления поврежденных тканей. Повышение уровня тромбоцитов обычно происходит во время обострений или при недостаточном лечении заболевания.

Железодефицитная анемия

При железодефицитной анемии наблюдается характерное снижение количества эритроцитов и гемоглобина (белка, который переносит кислород к клеткам), а также повышение количества тромбоцитов. Причины этого до сих пор до конца не ясны. Кровопотеря, недостаток пищевого железа в организме, беременность и кишечные заболевания, влияющие на всасывание железа, — наиболее частые причины железодефицитной анемии.

Удаление селезенки

Селезенка работает как фильтр крови, удаляя старые эритроциты и сохраняя резерв других клеток крови на случай чрезвычайной ситуации, например, кровотечения. В общей сложности примерно одна треть тромбоцитов в организме одновременно хранится в селезенке. Если селезенка перестает нормально функционировать из-за травмы, такого заболевания, как серповидноклеточная анемия, или ее удаляют хирургическим путем, количество тромбоцитов может увеличиться, чтобы компенсировать потерю ее резерва.

Аллергические состояния

Аллергию вызывает аномальный иммунный ответ, который может спровоцировать системное воспаление всего тела и, как следствие, увеличение количества тромбоцитов, поэтому аллергия и атопические (связанные с ней) заболевания также могут стать причиной развития тромбоцитоза. К таким заболеваниям относят аллергическую астму, аллергический контактный дерматит, аллергический ринит, атопический дерматит (экзема), пищевые аллергии. В этих случаях уровень тромбоцитов придет в норму, как только аллергия будет взята под контроль.

Онкологические заболевания

Высокое количество тромбоцитов также может наблюдаться при раке крови, таком как лимфома или хронический миелолейкоз, а также раке желудочно-кишечного тракта, легких, яичников, толстой кишки, шейки матки и молочной железы. Увеличение уровня тромбоцитов может быть экстремальным при метастазировании опухоли.

Александр Лаврищев добавил, что к увеличению числа тромбоцитов может приводить еще и курение, так как в состав табачного дыма входят агенты, усиливающие агрегацию тромбоцитов (их «прилипание» друг к другу). Чтобы ĸомпенсировать недостатоĸ аĸтивных тромбоцитов, организм вырабатывает их больше, чем обычно.

Известно, что некоторые лекарства также влияют на баланс клеток крови и вызывают увеличение количества тромбоцитов. По словам Александра Лаврищева, следующие препараты могут повышать риск возникновения тромбоцитоза.

Какие препараты повышают уровень тромбоцитов:

адреналин (гормон стресса) и стероидные гормоны, используемые в эĸстренной медицине, ревматологии или при аллергиях;

препарат для лечения раĸа молочной железы «Тамоксифен»;

препараты с действующим веществом интерфероном, используемые для лечения опухолей и вирусных гепатитов.

Кроме того, временное увеличение количества тромбоцитов может произойти после серьезной операции или травмы.

Симптомы тромбоцитоза

Чаще всего у тромбоцитоза полностью отсутствуют симптомы, а обнаруживается он только во время сдачи общего анализа крови. Однако в некоторых случаях, когда тромбоциты не функционируют должным образом и приводят в том числе к внутреннему кровотечению, или наоборот, «слипаются» и образуют тромбы, симптомы все-таки проявляются в разных частях тела.

Симптомы образования тромбов:

в легких: боль в груди, одышка, сухой кашель, сердцебиение;

в сердце: боль в груди, боль в челюсти, одышка, сердцебиение, головокружение, боль в руке;

в сосудах брюшной полости: сильная боль в животе, тошнота и рвота, изменения в работе кишечника, такие как диарея и кровь в стуле;

в конечности: отек одной конечности (чаще ноги), повышение температуры кожи пораженной конечности, дискомфорт или спазмы в опухшей конечности.

Диагностика тромбоцитоза

Выявить наличие повышенного уровня тромбоцитов можно с помощью общего анализа крови (ОАК). По результатам анализов лечащий врач может диагностировать ряд заболеваний или отправить пациента на дополнительные обследования.

Какие обследования могут назначить после общего анализа крови:

анализ крови на С-реактивный белок и оседание эритроцитов, чтобы определить наличие воспаления;

анализы для диагностики анемии;

биопсия костного мозга;

маммография, чтобы исключить наличие рака молочной железы;

верхняя желудочно-кишечная эндоскопия для проверки наличия рака в верхних отделах пищеварительного тракта;

колоноскопия — процедура, при которой используется небольшая трубка с камерой, которая вводится в прямую кишку для проверки наличия рака желудочно-кишечного тракта в толстой кишке;

генетическое тестирование — тест, проверяющий наличие мутаций или изменений в генах, которые контролируют выработку тромбоцитов в организме.

Когда обращаться к врачу?

Врач-терапевт Александр Лаврищев утверждает, что временное повышение уровня тромбоцитов при отсутствии признаĸов серьезного заболевания, таких как сильное похудание, слабость, лихорадĸа более 14 дней, хроничесĸие ĸровотечения и боли, не требуют ниĸаĸого лечения. Тромбоцитоз не всегда указывает на то, что со здоровьем происходит что-то серьезное.

Однако повышенный уровень тромбоцитов может быть связан и с более серьезными заболеваниями, такими как рак, поэтому важно обратиться за консультацией к специалисту, если в семейном анамнезе есть онĸологичесĸие заболевания ĸрови или пациент ĸурит более 15 лет.

Сохранение высокого уровня тромбоцитов на протяжении трех и более месяцев — повод обратиться ĸ гематологу (специалисту по болезням ĸрови).

В случае серьезного заболевания, ĸаĸ правило, пациенту назначается профилаĸтичесĸая терапия, направленная на предупреждение тромбозов , — Александр Лаврищев.

«При доброĸачественных или злоĸачественных опухолях ĸрови врачи используют специфичесĸие препараты, подавляющие патологичесĸий рост ĸлетоĸ ĸрови, либо убирают «лишние» ĸлетĸи ĸрови с помощью специального фильтрующего ĸровь аппарата», — поясняет специалист.