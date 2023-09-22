Основная задача — привиться: какие инфекции особенно агрессивны в осенний период
С приходом календарной осени наступает сезонный рост респираторных заболеваний. Помимо ОРВИ и гриппа, активно себя проявляет COVID-19. Какие разновидности коронавируса и гриппа сейчас наиболее опасны для человека, можно ли поставить сразу две прививки одновременно против этих двух инфекций и как укрепить свой иммунитет, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.
Грипп
По словам врача — аллерголога-иммунолога Вячеслава Жемчугова, прямую угрозу для организма человека представляют вирусы гриппа А и H1N1. Острая фаза болезни без лечения может привести к серьезным осложнениям.
— Есть люди, которые очень восприимчивы к инфекции и могут болеть тяжело. Это пенсионеры, маленькие дети и те, кто имеет аутоиммунные заболевания. Вот им необходимо более тщательно следить за своим здоровьем и своевременно обращаться за медицинской помощью, — рассказал иммунолог.
Как отметил эксперт, при первичном посещении доктора нужно быть готовым к сдаче теста, который и определит, чем вы больны.
Коронавирус
Что касается коронавирусной инфекции, то новые штаммы, наподобие «пиролы», для человека серьезной опасности не представляют.
— На днях я говорил, что «пирола» — это фактически «живая» вакцина, подаренная нам природой. Она учитывает все предыдущие мутации COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, никакой угрозы в виде возможного летального исхода нет, — добавил специалист.
Когда прививаться
В свою очередь в беседе с «ВМ» врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что эпидемия респираторных инфекций может начаться в октябре-ноябре после школьных каникул. Сейчас основная задача для населения нашей страны — это привиться от гриппа и ковида. Перед вакцинацией требуется посетить терапевта или своего участкового врача. Особенно это касается пожилых людей и школьников, чей организм наиболее восприимчив ко всякого рода заболеваниям.
— Я рекомендую каждому сделать две прививки — против коронавируса и гриппа. Поставить их можно сразу в один день, но до этого обязательно сходите к доктору, чтобы он дал добро. С людьми пенсионного фонда дело обстоит сложнее — их прививать следует дозированно, не навредив. Также в первую очередь стоит обезопасить себя от тяжелых инфекций работникам транспортной сферы, врачам и сотрудникам образовательной сферы. Им в силу своей профессии приходится постоянно общаться с большим количеством людей, — сказал эксперт.
Что касается мер предосторожности и профилактики, то такие ограничения, как в 2020 году, сейчас вряд ли станут вводить.
— Масочный режим вводить не надо, поскольку эпидемический процесс везде идет по-разному, — заявил Онищенко.
Как укрепить иммунитет
- Правильно питайтесь.
- Соблюдайте режим сна.
- Одевайтесь по сезону.
- Ведите активный образ жизни.
- Чаще будьте на свежем воздухе.
- Старайтесь не появляться в часы пик в метро.
- Употребляйте витамины.
- Избегайте стресса.
- Откажитесь от вредных привычек.
- Следите за гигиеной тела.Закаляйтесь, но аккуратно.
— И самое главное — не паникуйте раньше времени! Мыслите позитивно, — заключил собеседник «ВМ».