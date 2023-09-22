Какие инфекции особенно агрессивны в осенний период

С приходом календарной осени наступает сезонный рост респираторных заболеваний. Помимо ОРВИ и гриппа, активно себя проявляет COVID-19. Какие разновидности коронавируса и гриппа сейчас наиболее опасны для человека, можно ли поставить сразу две прививки одновременно против этих двух инфекций и как укрепить свой иммунитет, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

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Грипп

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По словам врача — аллерголога-иммунолога Вячеслава Жемчугова, прямую угрозу для организма человека представляют вирусы гриппа А и H1N1. Острая фаза болезни без лечения может привести к серьезным осложнениям.

— Есть люди, которые очень восприимчивы к инфекции и могут болеть тяжело. Это пенсионеры, маленькие дети и те, кто имеет аутоиммунные заболевания. Вот им необходимо более тщательно следить за своим здоровьем и своевременно обращаться за медицинской помощью, — рассказал иммунолог.

Как отметил эксперт, при первичном посещении доктора нужно быть готовым к сдаче теста, который и определит, чем вы больны.

Коронавирус

Что касается коронавирусной инфекции, то новые штаммы, наподобие «пиролы», для человека серьезной опасности не представляют.

— На днях я говорил, что «пирола» — это фактически «живая» вакцина, подаренная нам природой. Она учитывает все предыдущие мутации COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, никакой угрозы в виде возможного летального исхода нет, — добавил специалист.

Когда прививаться

В свою очередь в беседе с «ВМ» врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что эпидемия респираторных инфекций может начаться в октябре-ноябре после школьных каникул. Сейчас основная задача для населения нашей страны — это привиться от гриппа и ковида. Перед вакцинацией требуется посетить терапевта или своего участкового врача. Особенно это касается пожилых людей и школьников, чей организм наиболее восприимчив ко всякого рода заболеваниям.

— Я рекомендую каждому сделать две прививки — против коронавируса и гриппа. Поставить их можно сразу в один день, но до этого обязательно сходите к доктору, чтобы он дал добро. С людьми пенсионного фонда дело обстоит сложнее — их прививать следует дозированно, не навредив. Также в первую очередь стоит обезопасить себя от тяжелых инфекций работникам транспортной сферы, врачам и сотрудникам образовательной сферы. Им в силу своей профессии приходится постоянно общаться с большим количеством людей, — сказал эксперт.

Что касается мер предосторожности и профилактики, то такие ограничения, как в 2020 году, сейчас вряд ли станут вводить.

— Масочный режим вводить не надо, поскольку эпидемический процесс везде идет по-разному, — заявил Онищенко.

Как укрепить иммунитет Правильно питайтесь.

Соблюдайте режим сна.

Одевайтесь по сезону.

Ведите активный образ жизни.

Чаще будьте на свежем воздухе.

Старайтесь не появляться в часы пик в метро.

Употребляйте витамины.

Избегайте стресса.

Откажитесь от вредных привычек.

Следите за гигиеной тела.Закаляйтесь, но аккуратно.