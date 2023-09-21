Мужчинам назвали четыре симптома скорой импотенции

Мужчине перестает хотеться половой близости, даже если он испытывает романтические чувства к партнерше. Ощущения от секса тоже становятся менее яркими, даже если технически мужчина достигает оргазма. При этом отказ от секса не мешает ему заниматься самоудовлетворением, более того, в этом случае эрекция зачастую оказывается более крепкой и длительной. Евгений Вотяков