Врач назвала сопровождающиеся поражением слизистой рта болезни

Слизистая поверхность рта может страдать при гастрите и многих других опасных болезнях, но зачастую на ее состояние не обращают внимания, рассказала стоматолог Татьяна Сумцова. Эти заболевания врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Сумцова рассказала, что зачастую люди не обращают внимания на воспалившуюся, кровоточащую или отекшую слизистую рта и языка, из-за чего не обращаются к врачу вовремя. Однако подобные патологические изменения являются симптомом серьезных проблем со здоровьем, предупредила стоматолог. Среди сопровождающихся поражением слизистой рта врач выделила различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Не только стоматологи, но и эндокринологи, гематологи, гастроэнтерологи могут заметить во время осмотра, что, например, язык пациента не в порядке. В таком случае они должны провести комплексное обследование. Чаще всего изменения на поверхности языка связаны с заболеваниями ЖКТ Татьяна Сумцова

В основном поражения слизистой и изменения состояния языка возникают при гастрите, колите, глоссите, объяснила врач. Также, добавила собеседница «Ленты.ру», поражение слизистой может сигнализировать о нехватке витаминов, в основном группы B, и разных микроэлементов, например железа.

Болезни рта также являются признаком сбоя в работе сердечно-сосудистой системы, продолжила стоматолог. По ее словам, отечность и серовато-синяя окраска слизистой появляется у пациентов при инфаркте миокарда. У женщин зрелого возраста с артериальной гипертензией могут образовываться во рту плотные пузыри, оставляющие после себя эрозии. Также изменения слизистой оболочки рта — один из симптомов сахарного диабета, отметила Сумцова.