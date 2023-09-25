Вывих: причины, симптомы, лечение

Вывих - это состояние, при котором происходит стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей. Кости выходят из своего обычного положения, а в результате нарушается подвижность суставов и возникает боль.

Причины вывиха

Симптомы вывиха

Лечение вывиха

В случае вывиха необходимо обратиться к врачу, чтобы уточнить диагноз и получить правильное лечение. В противном случае не исключены осложнения и постоянное травмирование сустава.

Что такое привычный вывих

Привычный вывих - это повторяющаяся или частая травма, при которой сустав выходит из своего нормального положения и затем возвращается обратно без вмешательства врачей. Это может происходить из-за повторяющихся движений, травм или нестабильности сустава. Привычные вывихи могут привести к боли, воспалению и ограничению движений в суставе. Лечение может включать физиотерапию, но иногда может потребоваться хирургическое вмешательство для стабилизации сустава.