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Вывих: причины, симптомы, лечение

Вывих - это состояние, при котором происходит стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей. Кости выходят из своего обычного положения, а в результате нарушается подвижность суставов и возникает боль.

Вывих: причины, симптомы, лечение
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Из-за чего может произойти вывих, какими симптомами проявляется и какие способы лечения вывиха существуют - в материале "Рамблера".

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Причины вывиха

  • Травма - удар, падение или растяжение сустава.
  • Спортивные травмы - неправильная техника выполнения упражнений, интенсивные тренировки или неподходящая по размеру обувь.
  • Автомобильные аварии - сильное столкновение или резкое торможение может вызвать вывих.
  • Разрыв связок - повреждение связок в суставе может привести к вывиху.

Симптомы вывиха

  • Острая боль, которая может усиливаться при движении.
  • Отек и синяки вокруг сустава, вызванные повреждением мягких тканей.
  • Невозможность полностью сгибать или разгибать сустав, а также ограничение движения.

Лечение вывиха

  1. Восстановление положения сустава: врач может попытаться вернуть сустав в его обычное положение, используя различные методы, такие как ручная терапия или хирургическое вмешательство.
  2. Иммобилизация: после восстановления положения сустава может потребоваться ношение гипса, шины или другого устройства для фиксации сустава и предотвращения повторного вывиха.
  3. Физиотерапия: врач может рекомендовать процедуры для восстановления подвижности и гибкости сустава после вывода.
  4. Боль и воспаление: для снятия боли и воспаления могут быть назначены нестероидные противовоспалительные препараты или анальгетики.

В случае вывиха необходимо обратиться к врачу, чтобы уточнить диагноз и получить правильное лечение. В противном случае не исключены осложнения и постоянное травмирование сустава.

Что такое привычный вывих

Привычный вывих - это повторяющаяся или частая травма, при которой сустав выходит из своего нормального положения и затем возвращается обратно без вмешательства врачей. Это может происходить из-за повторяющихся движений, травм или нестабильности сустава. Привычные вывихи могут привести к боли, воспалению и ограничению движений в суставе. Лечение может включать физиотерапию, но иногда может потребоваться хирургическое вмешательство для стабилизации сустава.

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