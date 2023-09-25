Вывих: причины, симптомы, лечение
Вывих - это состояние, при котором происходит стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей. Кости выходят из своего обычного положения, а в результате нарушается подвижность суставов и возникает боль.
Из-за чего может произойти вывих, какими симптомами проявляется и какие способы лечения вывиха существуют - в материале "Рамблера".
Причины вывиха
- Травма - удар, падение или растяжение сустава.
- Спортивные травмы - неправильная техника выполнения упражнений, интенсивные тренировки или неподходящая по размеру обувь.
- Автомобильные аварии - сильное столкновение или резкое торможение может вызвать вывих.
- Разрыв связок - повреждение связок в суставе может привести к вывиху.
Симптомы вывиха
- Острая боль, которая может усиливаться при движении.
- Отек и синяки вокруг сустава, вызванные повреждением мягких тканей.
- Невозможность полностью сгибать или разгибать сустав, а также ограничение движения.
Лечение вывиха
- Восстановление положения сустава: врач может попытаться вернуть сустав в его обычное положение, используя различные методы, такие как ручная терапия или хирургическое вмешательство.
- Иммобилизация: после восстановления положения сустава может потребоваться ношение гипса, шины или другого устройства для фиксации сустава и предотвращения повторного вывиха.
- Физиотерапия: врач может рекомендовать процедуры для восстановления подвижности и гибкости сустава после вывода.
- Боль и воспаление: для снятия боли и воспаления могут быть назначены нестероидные противовоспалительные препараты или анальгетики.
В случае вывиха необходимо обратиться к врачу, чтобы уточнить диагноз и получить правильное лечение. В противном случае не исключены осложнения и постоянное травмирование сустава.
Что такое привычный вывих
Привычный вывих - это повторяющаяся или частая травма, при которой сустав выходит из своего нормального положения и затем возвращается обратно без вмешательства врачей. Это может происходить из-за повторяющихся движений, травм или нестабильности сустава. Привычные вывихи могут привести к боли, воспалению и ограничению движений в суставе. Лечение может включать физиотерапию, но иногда может потребоваться хирургическое вмешательство для стабилизации сустава.