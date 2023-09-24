Амнезия: причины, симптомы, лечение

Амнезия – это потеря памяти, которая возникает как следствие заболевания, сильного стресса или травмы. Она может быть частичной или полной, временной или же постоянной.

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Почему возникает амнезия, какие у нее симптомы и чем ее лечат? Разбираемся в материале "Рамблера".

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Причины

На память могут повлиять любые заболевание или травмы, поражающие мозг. Амнезия может стать результатом повреждения структур, которые формируют лимбическую систему, управляющую эмоциями и воспоминаниями. Это таламус, расположенный глубоко в центре мозга, и гиппокампа в височных долях головного мозга.

Амнезия, вызванная травмой или повреждением головного мозга, называется неврологической амнезией. Среди ее причин:

Инсульт.

Воспаление головного мозга, которое может быть вызвано заражением вируса простого герпеса или быть результатом аутоиммунной реакции на рак.

Недостаточное количество кислорода в мозге.

Длительное злоупотребление алкоголем.

Опухоли в областях мозга, которые контролируют память.

Болезнь Альцгеймера.

Судороги.

Некоторые лекарства, такие как бензодиазепины или другие, действующие как седативные средства.

Травмы головы, вызывающие сотрясение мозга, например, в результате автомобильной аварии или занятий спортом. Легкие травмы головы обычно не вызывают длительной амнезии, но более тяжелые травмы головы могут вызвать постоянную амнезию.

Еще один тип амнезии - диссоциативная. Она возникает в результате сильного эмоционального шока или травм. Человек забывает важную личную информацию, моменты из своей жизни. Потеря памяти в таких случаях обычно кратковременна.

Симптомы

Двумя основными признаками амнезии являются:

Проблемы с усвоением новой информации.

Проблемы с запоминанием прошлых событий и ранее знакомой информации.

У большинства людей с амнезией есть проблемы с кратковременной памятью, поэтому они не могут запоминать новую информацию. Недавние воспоминания, скорее всего, будут утрачены. При этом более отдаленные или глубоко укоренившиеся воспоминания могут сохраниться. Например, люди могут вспоминать события из детства, но могут быт не в состоянии сказать, какой сейчас месяц, или вспомнить, что они ели на завтрак.

Изолированная потеря памяти не влияет на интеллект человека, его общие знания, осознанность. Это также не влияет на суждения, личность или самоидентификацию. Люди с амнезией обычно могут понимать письменные и устные слова и могут овладеть такими навыками, как езда на велосипеде или игра на пианино. Они могут также понимать, что у них расстройство памяти.

В зависимости от причины амнезии, другие симптомы могут также включать:

Ложные воспоминания, которые либо полностью выдуманы, либо являются реальными воспоминаниями, но искаженными.

Замешательство или дезориентация.

Лечение