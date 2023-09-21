Опасные заболевания, которые часто развиваются после 50 лет

Диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, проблемы с почками, заболевания предстательной железы и онкология часто развиваются после 50 лет. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев .

"Чекап не должен быть формальной процедурой. В принципе, каждому человеку к 50 годам стоит обзавестись понимающим доктором, который его будет наблюдать в динамике. Тогда шансов поймать какие-то проблемы существенно выше, если есть личное отношение к пациенту", – заключил Хухрев.

Ранее россиянам рассказали о допустимых показателях давления в пожилом возрасте. В идеале со временем оно не меняется и должно сохраняться в пределах 120 на 80. Однако в некоторых случаях допускаются корректировки в сторону повышения. Например, для людей старше 60 лет, которые и так принимают несколько препаратов от гипертонии, верхняя граница может сдвигаться до 140.