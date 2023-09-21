Могут ли продукты с определенным уровнем pH защитить от коронавируса

Он пояснил, что у вируса нет pH-уровня, потому что он является частицей. Эксперт также добавил, что употребление продуктов с разной кислотно-щелочной средой, показатели которой измеряются в уровне pH, никак не может повлиять на защиту от коронавирусной инфекции. По его словам, измерения в таких показателях применимы только к растворам на водной основе. Помимо этого, включение определенных продуктов в рацион не может изменить pH крови, клеток или тканей.