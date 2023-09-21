"ОСН": при осенней депрессии помогут бананы, шоколад и лосось

Осенняя депрессия зачастую связана с нехваткой витаминов и дисбалансом химических веществ в организме. В таких случаях справиться с сезонным недомоганием могут определенные продукты питания, выяснила «Общественная служба новостей».

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Сезонная депрессия сопровождается такими симптомами, как сонливость, отсутствие энергии, чувство безнадежности, плохое настроение и низкая концентрация. Помочь в такие периоды межсезонья могут бананы, считают эксперты. За счет витамина В6, укрепляющего нервную систему, фрукт поможет снизить беспокойство.

Также на уровне беспокойства позитивно могут отразиться морепродукты. Особенно полезно есть жирную рыбу, к примеру, лосось.

Витамин Е, недостаток которого провоцирует хандру, содержится в бразильских орехах, а полезные аминокислоты – в шоколаде. Также зачастую для поднятия настроения используется в качестве добавки к блюдам перец, который в «союзе» с шоколадом называют идеальной парой против депрессии.