Эксперты объяснили причины появления тошноты после тренировки

Эксперты журнала Shape объяснили причины появления тошноты после тренировки. Об этом сообщается на сайте издания.

© Lenta.ru

Специалисты рассказали, что чувство тошноты может возникнуть из-за обезвоживания или, напротив, из-за употребления слишком большого количества жидкости и еды перед занятием. Отмечается, что плотный прием пищи должен состояться не позднее, чем за один-три часа до тренировки.

Кроме того, через недомогание может проявиться реакция организма на повышенную физическую нагрузку, а также вследствие выполнения упражнений в жару или на большой высоте. Эксперты добавили, что вызвать ухудшение самочувствия может прием пищевых добавок и лекарств или из-за дисбаланса физического и психического здоровья (стресса, депрессии, мигрени и так далее).

Эксперты также рассказали, как бороться с чувством тошноты после тренировки. Они порекомендовали употреблять меньше кофеина, сохранять прохладу в помещении на протяжении всего занятия, снижать интенсивность нагрузок, если это необходимо, избегать обильных приемов пищи, а также пищевых добавок незадолго до тренировки.