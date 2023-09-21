Правила профилактики болезни Альцгеймера

Укреплению здоровья мозга могут способствовать простые упражнения для пальцев, рассказал инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов. О комплексе простых упражнений и других правилах профилактики болезни Альцгеймера врач рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Упражнения, уточнил он, нужно выполнять сидя на стуле. «Вытяните правую руку перед собой — кисть расправлена, ладонь направлена вниз. Левую руку сложите в кулак, расположив его под подбородком. Далее поменяйте руки местами — левую вытяните, а правую — сожмите в кулак под подбородком», — объяснил Тарасов. Упражнение нужно повторить 8-10 раз.

После, продолжил он, нужно сложить пальцы обеих рук в знак «зайчика», а затем — в кольцо или знак «окей» и менять так положение пальцев 8-10 раз. «Пальцы сожмите в кулак, а указательные — оставьте прямыми. Затем хлопните в ладоши и снова сложите пальцы в кулак, но уже выпрямив не указательный палец, а мизинец», — назвал порядок выполнения последнего из упражнений Тарасов

Кроме того, уточнили в Мариинской больнице, профилактике деменции способствуют качественный сон, здоровое питание с достаточным количеством омега-3 жирных кислот, фруктов, орехов и овощей, физические нагрузки, регулярные умственные тренировки и практики медитации.