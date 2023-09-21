Врач напомнила, что антибиотики бесполезны при ОРВИ и гриппе

Врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко рассказала, почему при гриппе и простуде не нужно употреблять антибиотики.

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Причиной возникновения гриппа и простуды являются вирусы, в то время как антибиотики — препараты, направленные на уничтожение бактерий, поэтому при вирусных заболеваниях они бесполезны, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Наряду с этим лечение антибиотиками может быть связано с потенциальными рисками для пациента, подчеркнула Шевко. Речь о тяжёлых инфекциях кишечника — псевдомембранозном колите, а также об аллергических и кожных реакциях.