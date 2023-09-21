Как распознать сепсис, пока не стало поздно

«АиФ»: сепсис «нападает» на уже больных людей. С этим словом у нас обычно ассоциируется что-то непоправимое вроде «умер от сепсиса». И своя правда в этом есть. Сепсис — это потенциально опасное для жизни состояние, которое вызывает реакция организма на попавшую инфекцию. Обычно организм выделяет химические вещества в кровь для борьбы с инфекцией. Сепсис возникает, когда справиться с заражением не получается, и в результате отказывают сразу несколько органов и систем.

© Секрет фирмы

Признаки сепсиса

Видео дня

Главными особенностями этого осложнения считаются внезапность его появления, своеобразная многоликость и прочная связь с основным заболеванием. В основном это касается очень серьёзных патологий.

Сепсис всегда связан с полиорганной недостаточностью — состоянием, при котором в организме отказывают два и более органа и системы. Одними из первых страдают от сепсиса лёгкие, поэтому у пациентов часто фиксируют дыхательную недостаточность. Но у каждого пациента индивидуально — могут быть и другие проблемы.

Как отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Владимир Никифоров, сепсис «находится за гранью нормального иммунного ответа и обычной воспалительной реакции». Им страдают люди с нарушениями в работе иммунитета (например, с иммунодефицитом).

Одна из главных групп риска — онкогематологические больные, которым проводят химиотерапию. А этот метод лечения убивает не только опухолевые клетки, но и клетки иммунной системы.

Сепсис сам по себе не заразен, заверил врач. Но его коварство в том, что он может развиться без видимой причины. Вызвать его может условно-патогенная микрофлора, которая есть в организме любого человека.

«У нас в кишечнике живут 2,5 кг микробов. Если подавить защитную силу организма, бактерии рванут через кишечную стенку в кровь. При этом совершенно безобидный для одного человека возбудитель может вызвать септические осложнения у другого, если тот тяжело болен», — отметил Никифоров.

Как распознать сепсис

Обычно сепсис появляется у тех, кто попал в реанимацию. Пациентам с подозрением на это осложнение делают расширенный общий анализ крови. Если у больного в ту или иную сторону меняется уровень лейкоцитов или снижается уровень тромбоцитов, можно сделать вывод, что у него прогрессирует инфекция. Также анализы крови обязательно исследуют на специфические маркеры воспаления (прокальцитонин, С-реактивный белок, пресепсин).

Как лечить сепсис

При обнаружении инфекции в органах врачи должны оперативно искать очаг этой инфекции. Среди методов поиска, например, рентген органов грудной клетки — она может выявить очаги инфильтрации при пневмонии.

«При подозрении на сепсис пациенту, чтобы не терять время, назначают эмпирическую антибактериальную терапию: выбор антибиотиков зависит от локализации очага инфекции и возможных возбудителей, характерных для выявленного очага», — пояснил заместитель главного врача Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова, анестезиолог-реаниматолог, кандидат наук Дмитрий Прометной.

Например, ту же пневмонию, как правило, вызывает стафилококк или стрептококк. Параллельно с поиском и антибактериальной терапией всегда проводят медицинские мероприятия для компенсации нарушенных функций органов. В случае если больной плохо дышит, то ему дадут кислород или интубируют, и начинают искусственную вентиляцию лёгких, рассказал врач.

Если за несколько часов врач не распознал сепсис, не назначил или не скорректировал антибактериальную терапию, то больной может погибнуть, предупредил Прометной.

Профилактика сепсиса