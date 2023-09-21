Коронавирус осенью 2023: симптомы инфекции и рекомендации по защите

Пандемия COVID-19, завершившаяся в мае 2023 года, длилась 3,5 года и унесла жизни около 20 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Хотя пик заболеваний прекратился на некоторое время, ожидается новая волна коронавируса осенью 2023 года. После изучения симптомов COVID-19 Клео.ру предлагает ознакомиться с рекомендациями, которые помогут эффективно бороться с заболеванием.

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Прогнозы: ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом

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Согласно исследованиям медиков, предстоит новый пик коронавируса осенью 2023 года. Прогнозы говорят о том, что значительный всплеск заболеваемости стоит ожидать с начала октября. Следующая волна произойдет во второй половине ноября. В декабре тоже следует быть осторожными, распространение штаммов прогнозируется вплоть до новогодних праздников.

Симптомы коронавируса в осеннем сезоне 2023

Рост заболеваемости коронавирусом идет из-за распространения нового штамма «Эрис», который спровоцировал высокий уровень заразности COVID-19. В последнее время обнаружен еще один штамм «Пирола», который взят под наблюдение ВОЗ. «Пирола» по сравнению с омикроном имеет около 30 дополнительных мутаций. Несмотря на это, его симптомы сходи с другими штаммами COVID-19 и выражаются в следующих симптомах:

боль и раздражение в горле;

заложенность носа или насморк;

обычно умеренная, но иногда сильная головная боль;

повышенная температура тела (лихорадка);

сухой кашель или с небольшим количеством мокроты;

затрудненное или учащенное дыхание;

чувство слабости или усталости, повышенная утомляемость;

суставные и мышечные боли;

у некоторых людей может проявиться диарея;

потеря обоняния и/или вкуса.

У некоторых людей COVID-19 может вызывать более серьезные симптомы, такие как острая пневмония, острая дыхательная недостаточность, проблемы с сердцем, а также осложнения, связанные с органами. У людей старшего возраста и у тех, у кого уже есть какие-либо хронические заболевания, риск развития тяжелых форм COVID-19 выше.

Вакцинация и ревакцинация

Защита от коронавируса имеет важное значение, чтобы не допустить развитие заболевания. Клео.ру советует обратить внимание на следующие рекомендации, касающиеся вакцинации. Согласно медицинским исследованиям вакцины, предназначенные для омикрона, будут эффективны и для «Пиролы». Вакцинация поможет предупредить тяжелые формы заболеваний.

Считается, что в зоне риска будут находиться люди, не переносившие коронавирусную инфекцию на протяжении последних 1,5 лет. Антитела, выработанные организмом при болезни, по прошествии такого срока не сработают. Поскольку «Пирола» обладает большим количеством мутаций, с вирусом не справится иммунитет людей, которые ранее переболели или вакцинировались. Исходя из этого, медики считают, что требуется новая вакцинация.

Масочный режим

Одной из мер профилактики, предпринимаемых для снижения распространения COVID-19, является масочный режим. Рекомендуется обязательно использовать маски в общественных местах, таких как магазины, общественный транспорт, рестораны, кафе, аэропорты и другие места, где есть потенциальный риск близкого контакта с другими людьми. Рекомендуется использовать медицинские маски с трехслойной структурой или многоразовые маски, которые плотно прилегают к лицу.

Важно правильно носить маску:

Убедитесь, что маска плотно прилегает к носу и подбородку.

Не трогайте маску руками, особенно во время ношения.

Заменяйте маску, если она становится влажной или грязной. Регулярно стирайте ее.

Социальная дистанция

Социальная дистанция – это одна из важных мер предосторожности для снижения распространения коронавирусной инфекции. Она заключается в поддержании определенного расстояния между людьми, чтобы уменьшить вероятность передачи вируса. Рекомендуется поддерживать расстояние не менее 1,5-2 м между людьми. Это помогает уменьшить риск передачи вируса через капли дыхания.

Соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах, таких как магазины, рестораны, общественный транспорт, банки, аптеки, аэропорты и другие места, где может быть много людей. В пик заболеваемости рекомендуется избегать мест, где присутствует скопление людей. Это станет хорошей мерой профилактики, помогающей избежать заражения вирусом.

Подведем итог