Скрининг рака может быть не связан с повышением выживаемости пациентов

Недавнее исследование, показавшее, что скрининг рака не связан с ростом выживаемости пациентов, не означает его бесполезность. Кроме того, анализ данных в этой работе имел множество недостатков. Об этом эксперты по раку рассказали Live Science.

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Скрининг рака означает поиск его признаков на ранней стадии до появления симптомов. Предполагается, что это позволяет начать лечение раньше, тем самым увеличив его эффективность.

В новом исследовании ученые рассмотрели 18 высококачественных работ (РКИ) с участием 2,1 миллиона человек, в которых изучались шесть скрининговых тестов на четыре типа рака: груди, легких, простаты и толстой кишки. Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

Анализ показал, что только ректороманоскопия (скрининговый тест на рак толстой кишки), которая предполагает использование эндоскопа для осмотра нижней части толстой кишки, продлевает жизнь людей в случае обнаружения опухоли, — в среднем примерно на три месяца.