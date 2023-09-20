Смертельное давление: какие показатели считают критическими и как их избежать

Кардиолог Деревянкина назвала опасный для жизни показатель артериального давления. Гипертония и гипотония — опасные состояния для здоровья. Особенно из-за того, что часто гипертоники и гипотоники могут не обращать внимание на наличие симптомов этих заболеваний. Поэтому необходимо постоянно контролировать артериальное давление и принимать неотложные меры при отклонении показателей давления от нормы.

© Секрет Фирмы

«Гипотония может проявляться в виде обмороков, особенно в духоте. Пациенты с пониженным давлением часто ощущают перепады температуры, влажности воздуха, а также могут быть склонны к резким перепадам настроения», — рассказала кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина.

Видео дня

Она добавила, что гипертоническая болезнь — довольно распространённая проблема. Из-за неё может произойти поражение головного мозга, сетчатки глаз, сердца, почек. Медик отметила, что артериальное давление выше 180/100 мм считается жизнеугрожающим и требует неотложной медицинской помощи.

Симптомы гипертонии

Врач раскрыла, что, если вовремя не обнаружить проблему, это может привести к инфаркту и инсульту. Но коварство этого недуга в том, что многие люди могут не ощущать повышения артериального давления. А ведь большинство сосудистых катастроф как раз происходит при бессимптомном течении болезни.

Симптомы гипертонии чаще всего проявляются:

в головных болях,

головокружении,

шуме в ушах,

тошноте,

болях в грудной клетке.

По словам специалиста, чтобы избавиться от нежелательных симптомов гипертонии и попытаться устранить проблему, нужно обратиться к врачу. Он соберёт анамнез и подберёт правильное лечение.

Опасные народные средства от гипертонии

Ранее «Секрет» рассказывал, что есть довольно популярное мнение, что банька-парилка отлично помогает сердечникам, она же сосуды и сердечную мышцу тренирует и всякое такое. Это действительно так, однако диванные специалисты забывают, что есть множество условий, при которых такая процедура гипертонику пойдёт на пользу, а не во вред.

А ещё в народе ходит такой способ «лечения» гипертонии, как натуропатия, то есть с помощью природных средств. Опасна она тем, что не даёт никакого эффекта и не способна улучшить самочувствие человека, который болен и которому нужна незамедлительная помощь врача. А на травках и настойках пациент может потерять время и только ухудшить своё состояние.

Как быстро снизить давление без таблеток

Чудесного способа навсегда избавиться от гипертонии нет, но есть простой лайфхак, который поможет сделать это экстренно и поскорее. Никакого чая с мятой не нужно, вместо этого потребуется простой пакетик.