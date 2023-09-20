Как пережить магнитную бурю: советы врача

Землю в очередной раз накрыла магнитная буря. По данным экспертов, ее пиковые значения могут достигать 5-6 баллов. Чем солнечная атака грозит метеозависимым людям и как в это время помочь организму, телеканал «МИР 24» спросил невролога Александра Евдокимова.

Всем известно, что официального диагноза «метеозависимость» нет, но в это время многие жалуются на ухудшение самочувствия. Чем это можно объяснить? Может ли это быть совпадением?

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- Диагноза нет, а проблема есть. На самом деле метеочувствительность была всегда, люди с ней сталкиваются с незапамятных времен. Особенно ей подвержены пожилые люди и малыши, у которых еще полностью не сформировались защитная и кровеносная системы. Они реагируют на изменения в атмосфере, на солнце, потому что магнитные бури меняют кровоток, особенно в самых маленьких сосудах – капиллярах.

Правда ли, что горожане сильнее чувствуют магнитные бури, чем сельские жители?

- На свежем воздухе много кислорода, который необходим нервной системе. При хорошем поступлении кислорода адаптация происходит лучше. Горожане в этом плане в проигрышном положении. В городе намного меньше и физического труда, а когда человек мало двигается, кровь застаивается.

Врачи обычно говорят, что в это время чаще всего испытывают ухудшение самочувствия люди с проблемным давлением. Кто наиболее уязвим, гипотоники или гипертоники?

- Вы сказали «люди с проблемами», и на изменение давления все они отреагируют одинаково: будет плохо и гипертонику, и гипотонику. Разница может быть в том, что при росте атмосферного давления больше будут страдать гипертоники, а при понижении – гипотоники. Но и те, и другие реагируют на изменения, метеочувствительность у них одинакова.

Как это проявляется, скачками давления? Кто быстрее приходит в норму?

- Такие люди сталкиваются с головной болью, это наиболее частое проявление. Они становятся вялыми, апатичными, им не хочется ничего делать, хочется полежать, отдохнуть. Они становятся раздражительными, их работоспособность резко нарушается. Они могут чувствовать одышку, сердцебиение, потливость, изменение в настроении, эмоциях.

Как снизить влияние солнечной атаки на организм? Самый популярный совет – больше отдыхать. Но как это сделать работающему человеку?

- Первое, что необходимо, – доступ к свежему воздуху, кислороду. Можно открыть окна, проветрить, выйти на улицу. Не рекомендуется перетруждаться, не надо из себя «выдавливать» достижения и чрезмерные физические нагрузки, нужно хорошо высыпаться. Если вы чувствуете, что давление меняется, начинает болеть голова, можно выпить побольше воды. Я рекомендую выпивать два стакана холодной воды небольшими глоточками – это разжижит кровь и несколько улучшит самочувствие. Хороший метод улучшения состояния в таких ситуациях – самомассаж. Можно аккуратно помассировать шею у головы, можно хлопками простучать все тело, тем самым улучшить микроциркуляцию в мелких сосудах, и состояние тоже улучшится. Людям, у которых нет риска гипертонического криза, можно перед сном делать ванночки для ног на 10-15 минут. Произойдет рефлекторная реакция, все сосуды раскроются, улучшится кровоток и общее состояние, и сон будет хорошим.

Как насчет интеллектуальной активности? Насколько она может быть интенсивной?

- Интеллектуальная активность тратит больше энергии, чем психическая. Но интеллектуальная активность сопровождается гиподинамией, когда мы сидим за компьютером или читаем книгу. Поэтому именно в такие дни перетруждать себя интеллектуальной работой не стоит, особенно если вы склонны к изменению давления или имеете сердечно-сосудистые проблемы.

От чего следует совсем отказаться?