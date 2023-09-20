Как не заболеть COVID-19 этой осенью

«Если вы болеете, оставайтесь дома и лечитесь. Мойте руки, потому что гигиена очень сильно влияет на инфекционную заболеваемость. Старайтесь соблюдать социальную дистанцию, целовать и обнимать только близких. Также не забывайте вести здоровый образ жизни. И прививайтесь от гриппа! Это те самые простые вещи, которые каждый человек может для себя сделать», - призвал он.