Офтальмолог рассказал, как сохранить здоровье глаз

Здоровый образ жизни и регулярные профосмотры помогут сохранить зрение. Так считает заведующий офтальмологическим микрохирургическим отделением больницы имени Ерошевского Илья Казаков. Он рассказал, какие симптомы должны привести на прием к специалисту.

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Медик отмечает, что распространенные заболевания сетчатки часто не имеют настораживающих признаков на ранней стадии. Всем людям старше 40 лет необходимо хотя бы раз в год проходить офтальмологический осмотр, даже если ничего не беспокоит.

Многие заболевания глаз не влияют на зрение, пока они не достигнут определенной стадии, но тогда может быть уже слишком поздно. Предотвратить потерю зрения поможет только своевременное обращение к специалисту.

Чтобы понять, пора ли бить тревогу, врач советует попробовать смотреть каждым глазом по отдельности и обратить внимание на некоторые симптомы.

Так, срочно пора на прием к офтальмологу, если человек наблюдает большое количество плавающих помутнений, яркие вспышки, затуманенное или искаженное изображение, выпадение полей зрения или внезапную его потерю.

Кроме регулярного посещения офтальмолога, крайне важно стараться соблюдать здоровый образ жизни.

Сохранить здоровье глаз поможет отказ от курения, солнцезащитные очки в яркую погоду, избегание стрессовых ситуаций и умеренные физические нагрузки.