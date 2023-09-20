Кровавая рвота и жуткая боль: чем грозит ожог пищевода

Рвота и боль в груди могут быть признаками ожога пищевода. Это, кстати, одна из самых распространённых травм ЖКТ, причём весьма опасная. Её можно получить, если, например, съесть очень горячую либо токсичную пищу. Сильнее всего заболеванию подвержены пожилые люди и маленькие дети.

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Рассказываем, по каким ещё симптомам можно распознать ожог пищевода и как оказать первую помощь при таком состоянии до приезда скорой.

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Ожог пищевода: симптомы

Как объяснил Aif.ru врач-эндоскопист клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Сергей Коробкин, симптомы будут зависеть от степени повреждения пищевода.

Чаще всего пациенты жалуются на:

боль в груди;

трудности при глотании;

рвоту (иногда кровавую);

кашель;

рвотные рефлексы и другое.

Если вовремя не обратиться к врачу, ожог может вызвать серьёзные осложнения. В их числе — перфорации, язвы, инфекции, кровотечения и сужение пищевода.

Как оказать первую помощь при ожоге пищевода

По словам Сергея Коробкина, при получении травмы пищевода нужно сразу вызвать скорую.

До её приезда можно попробовать оказать себе первую помощь:

промойте ротовую полость водой;

выпейте 0,5 литра молока или воды.

Дальнейшие действия зависят от того, чем именно вы ошпарили пищевод. Если щёлочью, то нужно выпить неконцентрированную уксусную кислоту, если кислотой — раствор соды. При этом стоит звякнуть в скорую и проконсультироваться, что именно и в каких объёмах лучше использовать. Главное — не вздумайте вызывать рвоту, потому что это может разорвать пищевод. И помните: после оказания первой помощи нужно всё равно показаться врачу и пройти назначенное им лечение.

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