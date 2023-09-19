Врач предупредила о риске заболеть вирусом «нипах»

В России нет шансов на эпидемию из-за вируса «нипах», который отмечается в Индии, при этом существуют риски заразиться им в других местах. Об этом «360» заявила терапевт Ольга Минина.

© Парламентская газета

Власти округа Кожикоде в южном индийском штате Керала сообщили о продлении до 24 сентября закрытия всех учебных заведений из-за вспышки вируса «нипах», о чем информировал телеканал NDTV. По состоянию на 16 сентября выявлено шесть случаев заражения вирусом, два человека скончались.

«Нипах» впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии, в том числе в Индии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания, пока от него нет вакцины, при этом в 70% случаев заболевание кончается летальным исходом.

Минина уточнила, что при «нипахе» у пациентов фиксируется высокая температура, боль в груди и мышцах, рвота, в некоторых случаях потеря сознания.

«Шансов на массовую эпидемию нет — его нельзя сравнивать с COVID-19. В России случаев заболевания еще не зарегистрировали, но существуют риски. Они особенно высоки при поездках в регионы, где можно случайно заразиться», — сказала врач.