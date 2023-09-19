Как уберечь себя и близких от гриппа и коронавируса

Число зараженных коронавирусом в России за последнюю неделю увеличилось почти на 50%. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, госпитализированы около двух тысяч пациентов, и все это на фоне наступления гриппа, который в случае осложнения может быть не менее опасным. Как уберечь себя и близких в разгар сезона инфекций, узнал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

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Вирусы атакуют. Из-за гриппа на Алтае, в Тюменской и Курганской областях, Екатеринбурге, Новосибирске и Воронеже школьников перевели на дистанционное обучение. По всей стране за неделю число заболевших увечилось на 20% и превысило допандемийный уровень.

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Очередь на прививку от сезонных заболеваний в Ижевске. Пенсионерка Антонина Серебренникова решила не испытывать судьбу и вакцинировалась, как только в городе началась прививочная кампания.

«Прививку надо обязательно ставить, это поможет защитить себя от болезней», – уверена Антонина Серебренникова.

Процедура быстрая, не более 10 минут. Укол делают в плечо безболезненно. Прививка российская и бесплатная. Работают выездные бригады.

«Мы получили восемь тысяч доз вакцины «Совигрипп», это хорошая современная вакцина, которая адаптирована для эпидемического сезона гриппа в 2023 – 2024 годах», – отметила заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 7 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики Наталья Юзефович.

Прививаться или нет – дело, конечно, добровольное, но врачи напоминают: от гриппа умирают. Еще вирус вызывает серьезные осложнения на сердце, может привести к энцефалиту, то есть воспалению головного мозга. Грипп – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Каждый год от осложнений, вызванных им, умирают до полумиллиона человек.

Симптомы: высокая температура под 40 градусов, головные боли, а также боли в мышцах и суставах. Вскоре после заражения у пациента появляется насморк и кашель, повышается чувствительность к резким звукам, яркому свету и холоду.

Вместе с гриппом есть и другая угроза – вирус «пирола», это гибрид ковида. Новый штамм коронавируса охватил многие европейские страны, а в США уже зарегистрированы первые случаи тридемии – это три вируса сразу: коронавирус, ОРВИ и грипп. Болезнь протекает намного тяжелее, чем когда инфекция всего одна. В России пока случаев заболевания зафиксировано не было.

«Пока мы пиролы не обнаружили, но даже если отмечается определенный рост, это все-таки связано с другими вариантами. Честно говоря, я не жду какой-то сверхбольшой опасности от пиролы, даже если мы ее в итоге выявим, просто потому что уже сформировалась хорошая иммунная прослойка и у коронавируса нет возможности так распространятся, как он это делал в свое время», – сказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.