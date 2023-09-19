Стресс способен вызывать хронические заболевания

«Если вы всё время находитесь в каких-то стрессах, положительных или отрицательных, то мы лишаем организм возможности так называемого гомеостаза. Он слишком важен для нас как для живых существ. Гомеостаз — это когда организм возвращает всё в состояние спокойствия и так называемой условной нормы, это состояние, в котором организм может восстанавливаться. Все болезни от стресса. Сам по себе стресс болезни не вызывает. Но стресс усиливает все наши предпосылки к заболеваниям, то есть он их умножает на сто, открывает портал в болезнь. Вот к чему вы склонны, а мы всегда после определённого возраста к чему-то склонны, то у вас и заболит. И стресс будет на это давить, пока вы не уберёте влияние стресса на этот орган. Вы будете пить таблетки, вы будете лечиться, потом проходит время — этот орган снова болит. Так возникают хронические психосоматические заболевания».