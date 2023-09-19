Стресс способен вызывать хронические заболевания
Недуги имеют психосоматическую природу. При этом медикаментозное лечение таких патологий помогает лишь не какое-то время, затем болезнь возвращается. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Если вы всё время находитесь в каких-то стрессах, положительных или отрицательных, то мы лишаем организм возможности так называемого гомеостаза. Он слишком важен для нас как для живых существ. Гомеостаз — это когда организм возвращает всё в состояние спокойствия и так называемой условной нормы, это состояние, в котором организм может восстанавливаться. Все болезни от стресса. Сам по себе стресс болезни не вызывает. Но стресс усиливает все наши предпосылки к заболеваниям, то есть он их умножает на сто, открывает портал в болезнь. Вот к чему вы склонны, а мы всегда после определённого возраста к чему-то склонны, то у вас и заболит. И стресс будет на это давить, пока вы не уберёте влияние стресса на этот орган. Вы будете пить таблетки, вы будете лечиться, потом проходит время — этот орган снова болит. Так возникают хронические психосоматические заболевания».
То, что стресс непременно связан с негативными событиями, — заблуждение, отметила Соловьёва. Значимые ситуации, приносящие людям ощущение радости, также выводят организм из равновесия.
«Стресс — это состояние сильнейшего психологического и физического напряжения, как реакция на определённые обстоятельства. Люди, как правило, заблуждаются, думая, что стресс — это только про негатив. Суть в том, что любая реакция, которая вызывает гормональный дисбаланс, когда наш организм входит в состояние полной боеготовности, что нехарактерно для нас как для живого организма. Положительные ситуации: какие-то значимые покупки, победы, достижения, чему мы очень сильно радуемся, — это тоже стресс».