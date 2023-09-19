Невролог: уныние и тоска осенью могут говорить о проблемах со здоровьем

Нередко осенью наблюдаются уныние и тоска, причины которых могут быть разными. В том числе они могут быть связаны с проблемами со здоровьем. Об этом в разговоре с «Доктором Питером» рассказала невролог Ксения Овсянникова.

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В частности, упадок сил и плохое настроение могут быть связаны с недостатком питательных веществ – витаминов и микроэлементов, например, витаминов группы В, железа, магния, йода, белка.

Боль в костях, суставах и зубах могут быть вызваны нехваткой кальция, который плохо усваивается из-за дефицита витамина D, отметила специалист.