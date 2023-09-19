Врач назвала основные причины возникновения отеков

Отеки – не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, указывающий на то или иное отклонение. Задержка жидкости, приводящая к появлению отеков, может быть вызвана самыми разными причинами. Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала изданию «Вести Подмосковья», из-за чего появляются отеки и как от них избавиться.

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Возникновение отеков может быть спровоцировано различными факторами. Среди безобидных и легко устранимых – потребление слишком большого или, наоборот, недостаточного количества жидкости, диета с большим содержанием соли, длительное нахождение в одном положении. Кроме того, отеки нередко появляются при ПМС и во время беременности, а также могут стать следствием приема ряда препаратов.

«Появление отеков может быть признаком патологии, причем они могут возникнуть еще до того, как пациент заметит другие симптомы. Чрезмерная отечность может развиться при сердечной недостаточности, воспалении печени, нарушении работы почек, хронической венозной недостаточности, заболеваниях щитовидной железы», - поясняет Ольга Малиновская.

Врач советует сразу обращаться за медицинской помощью, если: отек не проходит самостоятельно, а продолжает нарастать; развивается несимметрично, затрагивая, например, только одну конечность; отек сопровождается трудностями с дыханием и болями в груди. Одним из этапов выявления причин возникновения отечности является проведение лабораторных исследований. По мнению доктора, целесообразнее пройти весь комплекс обследований. Это поможет оценить состояние разных органов.