Иммунолог перечислила способы защиты от сезонных болезней

Методы профилактики от распространенных в осенне-зимний период инфекций зависят от образа и ритма жизни человека, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

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Тем, кто ежедневно пользуется общественным транспортом и работает в закрытом помещении со скученностью сотрудников, чтобы защититься от сезонных заболеваний, специалист посоветовала прививаться. Также, по ее словам, вакцинация показана пожилым, детям и людям с ослабленным здоровьем.

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«Если вы удаленно работаете, вы не вынуждены в общественном транспорте куда-то тащиться рано, вы высыпаетесь, занимаетесь спортом, хорошо питаетесь и не курите, то, в принципе, можете не вакцинироваться. Эти факторы очень сильно влияют на состояние здоровья и состояние иммунной системы», — поделилась Ярцева.

Она добавила, что смысл вакцинации заключается в том, чтобы не допустить распространения заболевания в сплоченных коллективах: офисах, детских садах, домах престарелых, армии. Удаленщики же не являются разносчиками. Кроме того, врач отметила, что прививание не гарантирует, что человек не заразится, зато после вакцинации он может перенести заболевание в более легкой форме.

Людям с заболеваниями бронхолегочной системы и диабетикам иммунолог рекомендовала своевременно обращаться к врачам для контроля течения заболевания.

«Нужно, чтобы врач проверял наличие хрипов на данный момент до вступления в эпидемию, потому что, если не будет достигнут контроль по астме или хроническому обструктивному бронхиту — это уже риск того, что более тяжело будут протекать инфекции», — пояснила она.

В числе прочего терапевт посоветовала россиянам регулярно проветривать помещение и следить за влажностью в нем, особенно после подачи отопления. Дело в том, что, когда слизистая носа пересыхает, вирусу становится проще проникнуть в организм.

Иммунолог Николай Крючков сообщал, что прививаться от гриппа лучше всего в период с сентября по ноябрь. В свою очередь, преподаватель Гарвардской медицинской школы Джереми Фауст перечислял места с высоким риском заражения. Это общественный транспорт и туалеты, а также аптеки и больницы.