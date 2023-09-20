Стоит ли сейчас делать прививки от COVID-19

Пришла осень, ждем похолодания, а вместе с ним - очередного подъема ОРВИ и гриппа. Пошел в рост и ковид. У многих возникают вопросы: нужно ли опасаться коронавируса, стоит ли делать прививку? Ответить непросто.

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О ежегодной прививочной кампании гриппа было объявлено официально, она уже стартовала, и, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы держать инфекцию под контролем, планируется вакцинировать минимум 60 процентов взрослого населения, а в группах риска - все 75.

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Что касается коронавируса, ситуация неоднозначна. Недавно Минздрав России предложил перейти от массовой вакцинации к прививкам групп риска, мотивируя это тем, что пациентов с диагностированным ковидом в России сейчас намного меньше, чем год и полгода назад, а само заболевание - у тех, кто все же заразился, - протекает намного легче. Это, кстати, подтвердил и опрос врачей и медсестер, проведенный сервисом дистанционного медицинского образования Vrachu.ru в середине августа.

Большинство медиков (73 процента) согласились, что нынешняя ситуация не требует массовой вакцинации. За сохранение прежнего порядка обязательных регулярных прививок высказались 12,6 процента из почти 2,5 тысячи опрошенных медиков.

Однако в августе-сентябре спокойная эпидемическая картина стала меняться: уже три недели подряд показатель заболеваемости ковидом устойчиво растет. За последнюю отчетную неделю он составил 5,5 случая на 100 тыс. населения и вырос по сравнению с предыдущей неделей на 49%. А за две предыдущие недели динамика составила 30 и 20% соответственно. И хотя темпы роста впечатляют, в абсолютных цифрах для большой страны заболевших пока немного - 1,5 тысячи госпитализаций в неделю. Это примерно в 20 раз меньше, чем в последнюю большую волну зимой 2021/22 года, и меньше, чем осенью прошлого года, когда на фоне распространения "неагрессивного" "омикрона" в больницы попадали по две тысячи человек в неделю.

"В настоящее время около 50 стран объявили, что у них напряженная ситуация по коронавирусу. Но эта напряженность не идет ни в какое сравнение с тем, что было в первые два года пандемии, - сказал "РГ" замдиректора по науке ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. - В России тоже наблюдается рост, но очень умеренный. В основном случаи заболевания регистрируют в крупных городах. Но в целом по стране заметного роста нет".

Пока ясно одно: коронавирус никуда не ушел и уже не уйдет. Несмотря на постоянное появление новых вариантов (из последних - "эрис" и "пирола", отличившаяся большим количеством мутаций) и рост заболеваемости в США, странах Европы и Азии (в Индии, Японии, Китае), экстремально больших волн инфекции пока не видно. Есть надежда, что в конце концов ослабевшие потомки уханьского SARS-CoV-2 займут свою нишу среди прочих коронавирусов, с которыми человечество научилось сосуществовать.

Но в то же время невозможно гарантировать, что ситуация не осложнится, если появится особо агрессивный мутант.

Есть ли риск, что COVID, вызванный каким-нибудь новым вариантом вируса, будет протекать в этом зимнем сезоне столь же тяжело, как в первые годы пандемии? Александр Горелов говорит, что исключить такой сценарий нельзя, и все же он считает его маловероятным.

В августе-сентябре спокойная картина стала меняться: уже три недели подряд показатель заболеваемости ковидом устойчиво растет

"В 2020 году мы все были "наивными" - то есть встретились с новым возбудителем впервые, не имели к нему никакого иммунитета. И понятно, что реакция на новый коронавирус была тяжелой. Но учитывая, что за три года сформировалась иммунная память, сейчас мы защищены куда лучше. Если продолжающий изменяться вирус не будет обладать феноменом ускользать от иммунитета, то тяжелой ситуации не возникнет. Очень хочется верить, что аналога "дельты" не появится, что эволюция будет идти по тому же пути, что и весь последний год - по пути появления новых разновидностей "омикрона". Да, это массовое заболевание, но протекающее в большинстве случаев легко, не требующее столь частой госпитализации, как это было раньше", - пояснил Александр Горелов.

Что касается вакцинации, отметил он, весь научный мир движется в одном тренде: продолжать мониторинг возбудителя и регулярно обновлять вакцины с учетом актуальных штаммов.

Первые результаты такого подхода мы увидим уже очень скоро. 12 сентября регулятор CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний при минздраве США) разрешил к применению обновленные вакцины против коронавирусной инфекции и рекомендовал использовать их у взрослых и детей старше 6 месяцев.

Если вирусная инфекция протекает тяжело, необходима экстренная медицинская помощь. Фото: РИА Новости

При этом ситуация с вакцинами не однозначна. В США (как и в других странах) сейчас набирают обороты штамм "пирола" и вариант, который назвали "эрис". В то же время состав обновленных вакцин, которые производители готовили к осеннему сезону, был изменен более ранний вариант "кракен" - как рекомендовал в июне минздрав США, поскольку на тот момент на долю именно этого штамма приходилось около 40 процентов заражений. Однако к концу лета эпидемиологический ландшафт поменялся: "кракен" сдал позиции, а вперед вышли "эрис", который стал наиболее широко циркулирующим вариантом, и сильно мутировавший вариант "пирола". Поэтому специалисты сейчас задаются вопросом, сумеет ли обновленная вакцина защитить от них и их потомков.

Производители вакцин, разумеется, успокаивают: Moderna сообщила на днях, что ее бустер увеличил количество антител к "пироле" почти в девять раз - это показали клинические исследования на людях. Компания Pfizer заявила, что ее вакцина вызвала "сильную нейтрализующую реакцию антител" к "пироле" в ходе доклинического исследования (то есть в экспериментах на животных). Обе компании говорят: испытания показали, что их препараты обеспечивают некоторую защиту и от "эрис".Однако среди специалистов высказываются определенные сомнения. "Бустер Мoderna в клинических испытаниях на людях показал увеличение антител к "пироле" в 8,7 раза по сравнению с антителами у человека, давно получившего стандартные вакцины.

Это в мире иммунологии очень низкий показатель. То есть бустер вышел довольно универсальный, но ничего не гарантирующий", - считает известный биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

При этом она подчеркивает, что вакцинация нужна. Но она будет иметь смысл только в том случае, если вакцины будут "успевать" за меняющимся коронавирусом. В конце концов с гриппом это удалось - вакцины обновляют раз в год, а прививки делают ежегодно перед наступлением холодного сезона.

В CDC, впрочем, обнадеживают, утверждая, что экспериментально подтверждено, что антитела, сохранившиеся в организме людей от предыдущей инфекции или вакцинации (или и того, и другого), все же обеспечивают защиту от "пиролы", следовательно, обновленные вакцины также должны быть эффективны.

Эксперты СDC настаивают: COVID-19 остается опасным заболеванием для определенных возрастов и групп населения, и людей надо об этом предупредить.

Что касается нашей страны, Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" с измененным составом, ориентированным на актуальные штаммы вируса.

"Такие исследования стартуют в Москве и Санкт-Петербурге. И как только третья фаза будет завершена, вакцину зарегистрируют. И тогда, бесспорно, мы будем рекомендовать прививку лицам из групп риска - ослабленным, пожилым, хроникам, а также тем, кто не болел COVID-19 и не был привит, то есть не встречался с вирусом и не имеет к нему иммунитета, - пояснил Александр Горелов. - Процесс запущен, вакцина создана, и сейчас мы ждем результатов, насколько она будет эффективна".

Предотвратить пневмонию - наиболее грозное и частое осложнение вирусных инфекций - поможет вакцинация от пневмококка

Пока же следует вспомнить о неспецифических мерах профилактики ковида, тем более что соблюдение этих простых, всем известных правил защищает от всех респираторных инфекций - и гриппа, и ОРВИ.

"Надо напомнить, что мы можем предотвратить наиболее грозное и частое осложнение вирусных инфекций - пневмонию. Чаще всего она носит бактериальный характер, вызывается пневмококком и гемофильной инфекцией. Все дети получают прививки в рамках Национального календаря.

Но не менее важно защититься и людям старше 60 лет - им нужна хотя бы однократная вакцинация от пневмококка", - советует Горелов.

Вакцина есть, к тому же прививки от гриппа и пневмококка можно сочетать и сделать в один день.