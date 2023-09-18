Врачи рассказали о грядущей волне COVID-19

С 18 сентября в Доме правительства РФ вернули масочный режим и другие меры профилактики заболеваемости сезонными инфекциями.

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Ждать ли снова ограничений по всей России – в материале Москвы 24.

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Меры предосторожности

В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом традиционно приходится на осень на фоне похолодания и увеличения числа контактов после отпусков и каникул. В Доме правительства уже решили вернуться к масочному режиму и другим профилактическим мерам. Кроме того, сокращено количество посетителей и личных контактов между работниками, а в лифте может находиться не более трех человек одновременно. Ограничения должны поспособствовать сохранению благоприятной эпидситуации, подчеркнули в Кабмине.

В Кремле пока аналогичных решений не принимали, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ждем рекомендации врачей", – добавил он.

В Госдуме на данный момент также решили не вводить масочный режим, уточнили ТАСС в пресс-службе палаты парламента. В целом оснований для подобных мер по всей России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, вводить не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период.

При этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подчеркнул, что на данный момент эпидобстановка в стране стабильна.

Ранее в Роспотребнадзоре также раскрыли детали нового варианта коронавируса "Пирола". У этого штамма есть дополнительные мутации по сравнению с "Омикроном". Кроме того, "Пирола" более заразна, предупредили специалисты. При этом в ведомстве подчеркнули, что тест-системы и препараты для лечения нового штамма в России есть. Ему эффективно противостоят вакцины, созданные под "Омикрон".

Главное – подготовиться

Эпидобстановка в России действительно ухудшается, при этом теоретически возможно появление еще более опасного штамма коронавируса. Об этом Москве 24 сказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Говорить, что нас накрыла новая волна заболеваемости, пока рано. Но есть ощущение, что мы находимся где-то в ее начале. Рост произойдет в течение ближайших двух-трех недель, после чего наступит пик заболеваемости.

По словам специалиста, в последнее время доминирующий штамм резко поменялся: вместо "Эриса" и "Эриды" начала распространяться именно "Пирола". Этот вариант коронавируса уже спровоцировал вспышку заболеваемости в ряде стран северного полушария, рассказал врач.

"Пирола" хорошо обходит ранее приобретенный иммунитет. При этом появление еще более опасного штамма теоретически возможно", – отметил эксперт.



Коронавирус по своему строению располагает к тому, что количество его мутаций может быть практически неисчерпаемым. И как это повлияет на его контагиозность (заразность. – Прим. ред.) и вирулентность (способность вызывать заболевание или гибель. – Прим. ред.), сказать сложно.

По заразности коронавирус уже обошел все ранее известные человечеству инфекции, подчеркнул специалист. До него на первом месте удерживалась корь, добавил он. Чтобы обезопасить себя, врач порекомендовал пройти ревакцинацию.

"В результате прививки образуется набор – "репертуар" – антител, направленных против различных вариантов коронавируса. При этом их вырабатывают клетки иммунной системы. Как только организм столкнется с новым вариантом коронавирусной инфекции, эти клетки начнут вырабатывать антитела и тем самым защитят от тяжелого течения болезни", – объяснил эксперт.

По его словам, проходить ревакцинацию нужно хотя бы раз в год. Тем, кто находится в группе риска (пожилые, люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и избыточным весом, проблемами с почками и свертываемостью крови), лучше ставить прививку раз в полгода, указал эксперт.

Кроме того, он призвал пользоваться респираторами N 95, которые надежнее всего защищают дыхательные пути от проникновения инфекции. При этом заболеваемость снизится, только если все будут пользоваться средствами индивидуальной защиты.