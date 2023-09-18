Вирусолог предупредил о приходе тридемии в Россию в этом году
Прогнозируется, что одновременно будут циркулировать новые варианты коронавируса, грипп и респираторные вирусы. Под угрозой находятся люди, склонные к заболеваниям дыхательных путей, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Субтип «омикрона» «пирола» (BA.2.86) или (BA.X), что одно и то же, распространяется активно в развитых странах на европейском континенте, видим рост выявления новых случаев в нашей стране. Мы видим подъём заболеваемости новым субтипом. Очевидно, что подъём заболеваемости совпадёт с приходом вирусов гриппа и активации других респираторных вирусов. Соответственно, может быть сочетание инфекций, и это может угрожать группам риска по респираторным инфекциям.
В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии. Когда будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы «омикрона», вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Они могут быть одновременно, атаковать людей взрослых и детей».
Врач рекомендует вакцинироваться от гриппа. Кроме того, следует иметь при себе средства индивидуальной защиты, но использовать их правильно, отметил Викулов.
«Пока нет такого существенного всплеска заболеваемости, но число новых случаев растёт. Пока масочный режим не введён и не является всеобщим рекомендованным. Однако в местах скопления людей, где уже сейчас потенциально могут быть заболевшие, иметь индивидуальные средства защиты в виде чистых масок и местных антисептиков — я не против, только за. Нужно правильно надевать, носить и правильно снимать маски, антисептиками нужно правильно и дозированно пользоваться. Во всём нужно видеть меру».