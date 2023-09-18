Вирусолог предупредил о приходе тридемии в Россию в этом году

«Пока нет такого существенного всплеска заболеваемости, но число новых случаев растёт. Пока масочный режим не введён и не является всеобщим рекомендованным. Однако в местах скопления людей, где уже сейчас потенциально могут быть заболевшие, иметь индивидуальные средства защиты в виде чистых масок и местных антисептиков — я не против, только за. Нужно правильно надевать, носить и правильно снимать маски, антисептиками нужно правильно и дозированно пользоваться. Во всём нужно видеть меру».