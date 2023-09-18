Врач предупредила о риске образования грыж на фоне сна после еды

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале предупредила о риске образования грыж на фоне сна после еды.

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Врач рассказала какие симптомы могут подсказать о грыже. К ним относятся боли за грудиной, кашель, одышка, кожа может посинеть после приема пищи и изжога. Порой может появиться предобморочное состояние.

Чтобы уменьшить вероятность развития грыжи, Зухра павлова советует минимум два с половиной часа после приема пищи не ложиться, точнее не принимать горизонтальное положение.

Ранее мы рассказывали, что врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в интервью с «Мослентой» рассказал о вреде воды из под крана для почек, она может привести к образованию камней в почках.